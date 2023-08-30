Голый житель МЖК взял табуретку и вышел во двор громить машины — видео

В Новосибирске на МЖК утром 30 августа обнаженный мужчина напал на припаркованные машины. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Судя по видеозаписи, мужчина вышел из подъезда с табуретом, и опираясь на него, словно на костыль, пошел в направлении парковки. Там он набросился на стоящие машины. Всего он напал на 12 автомобилей, отмечается в посте «Инцидента. В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали произошедшее.
— В полицию поступило сообщение о неадекватном поведении гражданина на Владимира Высоцкого, 32. Он нанес повреждения припаркованным автомобилям. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Мужчину передали медикам спецучреждения, — сообщили НГС в полиции.
Ранее НГС писал о том, что голая женщина избила на балконе обнаженного мужчину. Она рассказала корреспонденту НГС, что побудило ее к этому.