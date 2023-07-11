«Обижает меня безумно»: голая сибирячка избила на балконе сковородой обнаженного мужчину - что ее до этого довело

В Новосибирске на улице Авиастроителей, 1/2 повздорила пара. 46-летняя Светлана избила сковородкой 40-летнего Антона. Это произошло публично и на балконе - участники потасовки в этот момент были полностью обнажены.
Видео драки опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Корреспондент НГС Настасья Медведева побывала на месте драки, пообщалась с соседями и самой Светланой.
Как рассказали соседи, пара живет вместе давно. Первым, что услышала наш корреспондент, когда поднялась на площадку квартиры, были крики мужчины из-за двери. Стучать в квартиру Настасья не рискнула, но тут вышла Светлана, которая избивала мужчину сковородкой на балконе.
Ссоры между сожителями Светланой, как рассказала сама женщина, происходят часто. Они живут в доме уже 7 лет, а драку, которая попала на видео, где Светлана избивает Антона сковородкой, она сама называет случайностью.
— Я думала, что я его убила, лежит весь в кровище. Хотела вызвать скорую, говорит: «не надо». Обижает меня безумно. Я то спокойная, сразу напьюсь и спать, а у него крышу рвет. Я бы давно уехала от него, но он один вообще, — объяснила журналисту НГС Светлана.
Также женщина поделилась, что соседи бывает заступаются за нее, когда она успевает добежать до них.
Местные жители рассказали журналисту, что пара живет в квартире, которая досталась ему от матери.
— Он еле двигается по дому. Он давно не ходит, на улицу выходит с чьей-то помощью. Света на работу ходит. Живут давно. Может он хотел зайти за ней на балкон, чтобы домой затащить, а она его напугалась и начала сковородкой бить, - предполагают соседи.
Соседи по подъезду отмечают, что Антон и Светлана иногда шумят, но тут на улице Авиастроителей таких случаев много. Местные жители характеризуют пару, как нормальную, и советуют прийти сюда вечером, чтобы посмотреть и на других людей.
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