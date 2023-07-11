«Обижает меня безумно»: голая сибирячка избила на балконе сковородой обнаженного мужчину - что ее до этого довело

Ссоры между сожителями Светланой, как рассказала сама женщина, происходят часто. Они живут в доме уже 7 лет, а драку, которая попала на видео, где Светлана избивает Антона сковородкой, она сама называет случайностью.



— Я думала, что я его убила, лежит весь в кровище. Хотела вызвать скорую, говорит: «не надо». Обижает меня безумно. Я то спокойная, сразу напьюсь и спать, а у него крышу рвет. Я бы давно уехала от него, но он один вообще, — объяснила журналисту НГС Светлана.

Также женщина поделилась, что соседи бывает заступаются за нее, когда она успевает добежать до них.