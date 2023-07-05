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Новосибирский турист приревновал жену и избил ее до смерти на турбазе в Алтайском крае

41-летний мужчина задержан и дал признательные показания

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Женщина погибла на месте от разрыва внутренних органов и обильного кровотечения

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Новосибирец забил ногами и кулаками свою жену до смерти во время отдыха на турбазе в селе Усть-Лебедь Республики Алтай. Он приревновал ее к другому туристу из Новосибирска, который тоже приехал с супругой, сообщили 5 июля в Следственном комитете.

— 3 июля две супружеские пары распивали спиртные напитки на территории одной из туристических баз. Приревновав свою супругу к приятелю, мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, причинив последней телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — таковы предварительные данные СУ СК по Республике Алтай.

Мужчина задержан и уже дал признательные показания, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

У погибшей осталось двое детей — взрослый сын и 10-летняя дочь, ее передали на попечение родственников.

В мае священник из ревности похитил мужа прихожанки. Суд в итоге отправил настоятеля петербургского храма под домашний арест.

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