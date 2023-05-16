Батюшки мои. Священник влюбился до чертиков и ареста. Как всё это было и чем закончилось

А началось всё так. К батюшке обратились муж да жена — его прихожане. Даже больше: муж является учредителем прихода, где главный — Бойко. Просьба их была тонкой. Супруги ссорились и ссорились, хотя у них четверо маленьких детей. Не автору судить, как в таких делах положено поступать, но начались индивидуальные беседы. Наверное, это что-то наподобие деликатных бесед при семейных кризисах, только со ссылками на святые писания. Однако всё пошло не по психологическому плану.



Между Бойко и чужой женой возникла личная симпатия. И наконец чувство переросло в близость. Муж же начал нервничать из-за участившихся аудиенций. Дальше всё как у всех, вплоть до вскрытия переписки жены. Сообщения оказались не лечебные. Сцены, ругань, разрыв отношений, развод. И это, подчеркнем, при четырех-то детях. Муж просто так стерпеть не пожелал и активно рисовал прихожанам моральный облик настоятеля. Лицо-то Бойко — должностное. Наконец, муж обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ. Там начали своего рода проверку, а в ортодоксальной системе координат она порой бывает покрепче, чем у силовиков.

