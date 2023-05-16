Батюшки мои. Священник влюбился до чертиков и ареста. Как всё это было и чем закончилось

Эту историю сейчас обсуждает вся страна. Вот что рассказала «Фонтанка» о несчастной любви настоятеля петербургской церкви и его аресте за заказ на похищение прихожанина. Тут во всём виновата либо роковая женщина, либо бес попутал. Судите сами.
Главный герой этой любовной драмы — Василий Бойко. Стал священником в Пскове в 2013-м, а с 2016-го по 2019-й служил в Новой Ладоге (Ленинградская область), с 2019 года служит настоятелем в петербургской церкви. Также являлся директором известного Центра духовной культуры в Кронштадте при Морском Никольском соборе. Об этом рассказано на сайте церкви Святого великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка. Сам Бойко родился в семье священнослужителей: два родных брата, две родные сестры и отец — служители православной церкви. Но это не остановило его.
А началось всё так. К батюшке обратились муж да жена — его прихожане. Даже больше: муж является учредителем прихода, где главный — Бойко. Просьба их была тонкой. Супруги ссорились и ссорились, хотя у них четверо маленьких детей. Не автору судить, как в таких делах положено поступать, но начались индивидуальные беседы. Наверное, это что-то наподобие деликатных бесед при семейных кризисах, только со ссылками на святые писания. Однако всё пошло не по психологическому плану.
Между Бойко и чужой женой возникла личная симпатия. И наконец чувство переросло в близость. Муж же начал нервничать из-за участившихся аудиенций. Дальше всё как у всех, вплоть до вскрытия переписки жены. Сообщения оказались не лечебные. Сцены, ругань, разрыв отношений, развод. И это, подчеркнем, при четырех-то детях. Муж просто так стерпеть не пожелал и активно рисовал прихожанам моральный облик настоятеля. Лицо-то Бойко — должностное. Наконец, муж обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ. Там начали своего рода проверку, а в ортодоксальной системе координат она порой бывает покрепче, чем у силовиков.
Василий Бойко при всём при этом молча не отсиживался, решив, что лучшая защита — нападение. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что готовит обращение в суд по делу о клевете. «Прошу откликнуться тех, кому приходило сообщение от Сергея и кто готов засвидетельствовать эту переписку для моего обращения в суд по делу о клевете. В силу жизненных обстоятельств, наличия завистников или недоброжелателей каждый из нас хоть раз в жизни, но сталкивался с клеветой, высказываемой в свой адрес. Клевета — это когда о лице распространяются заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство, подрывают репутацию. И в такой ситуации мне ничего не остается, как обратиться в суд».
Но вместо обращения в суд, Василий Бойко стал искать (по версии СК) тех, кто сможет выкрасть обманутого им же самим мужа и наказать его. Но ему не повезло и он вышел на оперативников уголовного розыска Петербурга. При встречах они записывали разговоры, а потом уже и разыграли спектакль. И вот финал.
К вечеру 12 мая 34-летний настоятель церкви Святого великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка встретился с парой крепких ребят. Один из них украдкой показал ему видео со своего телефона. И там было на что глянуть. Там на видео где-то в подвале сидит хорошо знакомый священнику 41-летний Сергей, а лицо его, мягко говоря, не в форме. И под глазами всё фиолетовое, и губы как у той бьюти-блондинки. Батюшка от этого лицезрения чуть в обморок не упал. Ведь одно дело — желать, другое — трогать глазами результат. Опомнившись, он всё же передал исполнителям заранее оговоренную сумму (50 тысяч рублей) и попросил отпустить православного с миром — вывезти его куда-нибудь поближе к трассам Ленобласти, мол, пускай дальше сам добирается. Но здесь картина мира 34-летнего Василия Бойко рухнула.
Дерзкие и на многое способные мужчины для начала предъявили ему удостоверения уголовного розыска. Знаете, такие корочки малинового цвета. Правильно: голова настоятеля закружилась уже нешуточно.
Нашатыря у сотрудников с собой не было, но в чувство привели. А дальше Василий Бойко каялся со слезой. Реально так было. Следственный комитет в таких случаях преувеличивать не станет. Отсюда закрывать его в «Кресты» представилось немилосердным.
Василеостровский районный суд Петербурга к 13 часам 13 мая отпустил священника под домашний арест. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 33 — пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».
Карьерная же участь Василия Васильевича не в воле светской власти. Тут всё от митрополита нашего Варсонофия зависит.