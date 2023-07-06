«Она не хотела туда ехать»: что известно о последних днях новосибирской учительницы, которую на Алтае убил муж

3 июля в селе Усть-Лебедь Республики Алтай турист из Новосибирской области якобы из-за ревности забил до смерти свою супругу — социального педагога. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Его заключили под стражу. У женщины осталось двое детей. Корреспондент НГС пообщалась со знакомыми погибшей и выяснила, что происходило накануне роковой поездки.
«Его адекватность под вопросом»
Как рассказали люди из окружения женщины, погибшая жила в Черепаново Новосибирской области, работала социальным педагогом в школе №5, преподавала в кадетском корпусе, недавно вышла замуж. О семейной жизни никто не знал подробностей.
— Она была нашей хорошей знакомой. Хорошо ее знала, выросла с ней практически. У нее две дочери от первого брака. Раз он (супруг погибшей — прим.ред) сделал такое, его адекватность под большим вопросом, — высказала свое мнение в соцсетях и в разговоре с корреспондентом НГС знакомая погибшей Наталья.
Мать одного из детей, с которыми занималась Елена, рассказала, что знала ее как хорошего педагога и человека. Мужа Елены она не знала.
— Насколько знаем, она замуж вышла совсем недавно. Знали, что поехала отдыхать, потому что она перед этим, перед своей поездкой, в которую она не хотела ехать, оповестила весь класс, всех родителей. Она говорила, что поехала ненадолго, и что если есть вопросы, то она на связи, — вспоминает Яна, мама одного из учеников преподавательницы.
Бывшие ученики тоже вспоминают преподавателя только теплыми словами. Супруга погибшей ученики не знали. Многие утверждают, что ни разу не видели и не слышали про него.
«Талантливых людей забирают рано»
6 июля в МКОУ СОШ №5 Черепанова в 12 часов простились с погибшей. По словам тех, кто пришел почтить память женщины, народу было не много. По телефону корреспонденту НГС в учебном заведении не смогли ответить на вопросы, так как на месте были только охранники. В официальной группе школы опубликовали прощальное письмо в память о Елене.
— Талантливых людей высшие силы рано забирают на небо, так говорят в народе. Елене Сергеевне было всего 45, большую часть которых она отдала нашей школе. Развивала не только собственные таланты, но взрастила поколение ответственных учеников. Двое дочерей Елены Сергеевны остались без заботливой матери, а коллеги и ученики — без светлой души, которая всеми силами прививала любовь к чистому и прекрасному, — написали в группе школы.
В школе выразили соболезнования родным погибшей и добавили, что все желающие могут отправить им материальную помощь.
Ранее НГС писал о том, как сибиряк убил свою супругу, а всем заявил, что она пропала. Мужчина вывез труп в лес.