«Она не хотела туда ехать»: что известно о последних днях новосибирской учительницы, которую на Алтае убил муж

— Насколько знаем, она замуж вышла совсем недавно. Знали, что поехала отдыхать, потому что она перед этим, перед своей поездкой, в которую она не хотела ехать, оповестила весь класс, всех родителей. Она говорила, что поехала ненадолго, и что если есть вопросы, то она на связи, — вспоминает Яна, мама одного из учеников преподавательницы.

