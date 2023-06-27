«Заявил, что пропала, и участвовал в поисках»: сибиряк одним ударом убил жену и вывез тело в лес

— В ходе ссоры с супругой из личной неприязни он нанес ей не менее одного удара кулаком в область шеи. В результате его преступных действий потерпевшей причинены телесные повреждения в виде переломов подъязычной кости, что привело к асфиксии и повлекло ее смерть, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.