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«Заявил, что пропала, и участвовал в поисках»: сибиряк одним ударом убил жену и вывез тело в лес

После убийства мужчина пошел в полицию и заявил, что жена пропала

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Обмануть силовиков в итоге мужчине не удалось

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Суд приговорил 56-летнего жителя Алтайского края к 7 годам лишения свободы за убийство жены. Изначально он заявлял, что она пропала.

Пара поссорилась вечером 28 июля 2021 года в доме в СНТ «Восток» в Новосибирском районе.

— В ходе ссоры с супругой из личной неприязни он нанес ей не менее одного удара кулаком в область шеи. В результате его преступных действий потерпевшей причинены телесные повреждения в виде переломов подъязычной кости, что привело к асфиксии и повлекло ее смерть, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

После этого мужчина вывез тело жены в лес и выбросил в кювет.

— Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина обратился с заявлением в полицию об исчезновении супруги и принимал активное участие в поисках, — добавили в ведомстве.

Но обмануть силовиков в итоге мужчине не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 7 лет.

Также с него взыскано полмиллиона компенсации морального вреда родственникам убитой.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Черепановском районе Новосибирской области раскрыли убийство женщины, которое было совершено осенью 2022 года. Ее тело было найдено в лесу.

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