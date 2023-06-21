Сибирячка уехала в гости к родным и пропала — ее нашли через 9 месяцев закопанной в лесу

В Черепановском районе Новосибирской области раскрыли убийство женщины, которое было совершено осенью 2022 года. Ее тело было найдено в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета и полиции Новосибирской области. Изначально 43-летнюю жительницу считали без вести пропавшей.
Ольгу Вершинину искали с 18 сентября 2022 года. Она ушла в неизвестном направлении из села Медведск.
— В день пропажи женщина приехала в гости к своим родным. Обнаружили, что ночью ушла из дома в неизвестном направлении. Куда, почему, какие были причины — на эти вопросы ответа найти не удалось, — рассказывала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских в октябре 2022-го.
Искали женщину и полицейские. Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, полицейские опросили родственников и знакомых пропавшей, обследовали место, где женщину в последний раз видели, и выяснили, что женщина не числится среди пациентов ближайшей больницы и погибших, но найти ее не удалось. Информацию о том, что пропавшей нет в живых, оперативники получили только в июне 2023 года.
— Были выявлены криминальные обстоятельства пропажи женщины, установлен и задержан подозреваемый в преступлении, совершенном в отношении нее. Им оказался 31-летний житель Черепановского района, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, преступление против личности, а также связанное с незаконным оборотом оружия, — рассказали полицейские.
Следователи СК уже допросили обвиняемого и выяснили, что произошло в ночь убийства:
— Предварительно установлено, что обвиняемый и потерпевшая, ранее между собой не знакомые, совместно распивали спиртные напитки на открытом участке местности. В ходе употребления алкоголя между злоумышленником и женщиной произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес ей ранение в область шеи, — рассказали в СК.
По данным следствия, Ольга Вершинина скончалась на месте, а злоумышленник попросил своего приятеля помочь ему скрыть следы преступления:
— Привлек своего знакомого, с которым вывезли на автомобиле тело погибшей с места преступления и закопали в лесном массиве, — добавили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске задержали обвиняемого в тройном убийстве. Оно произошло 28 лет назад.