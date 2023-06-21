Сибирячка уехала в гости к родным и пропала — ее нашли через 9 месяцев закопанной в лесу

— Были выявлены криминальные обстоятельства пропажи женщины, установлен и задержан подозреваемый в преступлении, совершенном в отношении нее. Им оказался 31-летний житель Черепановского района, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, преступление против личности, а также связанное с незаконным оборотом оружия, — рассказали полицейские.

Следователи СК уже допросили обвиняемого и выяснили, что произошло в ночь убийства:

— Предварительно установлено, что обвиняемый и потерпевшая, ранее между собой не знакомые, совместно распивали спиртные напитки на открытом участке местности. В ходе употребления алкоголя между злоумышленником и женщиной произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес ей ранение в область шеи, — рассказали в СК.