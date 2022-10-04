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«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирской области пропала 43-летняя женщина

Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут свидетелей

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Женщины нет больше двух недель

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В Новосибирской области в селе Медведск в Черепановском районе пропала 43-летняя Ольга Вершинина. С 18 сентября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

— В день пропажи женщина приехала в гости к своим родным. Обнаружили, что ночью ушла из дома в неизвестном направлении. Куда, почему, какие были причины — на эти вопросы ответа найти не удалось. На данный момент распространяем ориентировки в сети Интернет. Возможно, найдутся свидетели или станут известны обстоятельства, связанные с ее внезапным уходом, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Ольги — 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одета была в ярко-синие джинсы, светло-зеленую куртку и, предположительно, в белые кроссовки.

В Новосибирске в подъезде нашли женщину с потерей памяти, которая называет себя Евгенией. На вид неизвестной около 50 лет.

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