«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирской области пропала 43-летняя женщина
Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут свидетелей
В Новосибирской области в селе Медведск в Черепановском районе пропала
— В день пропажи женщина приехала в гости к своим родным. Обнаружили, что ночью ушла из дома в неизвестном направлении. Куда, почему, какие были причины — на эти вопросы ответа найти не удалось. На данный момент распространяем ориентировки в сети Интернет. Возможно, найдутся свидетели или станут известны обстоятельства, связанные с ее внезапным уходом, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост Ольги — 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одета была в ярко-синие джинсы, светло-зеленую куртку и, предположительно, в белые кроссовки.
В Новосибирске в подъезде нашли женщину с потерей памяти, которая называет себя Евгенией. На вид неизвестной около