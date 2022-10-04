«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирской области пропала 43-летняя женщина

В Новосибирской области в селе Медведск в Черепановском районе пропала 43-летняя Ольга Вершинина. С 18 сентября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

— В день пропажи женщина приехала в гости к своим родным. Обнаружили, что ночью ушла из дома в неизвестном направлении. Куда, почему, какие были причины — на эти вопросы ответа найти не удалось. На данный момент распространяем ориентировки в сети Интернет. Возможно, найдутся свидетели или станут известны обстоятельства, связанные с ее внезапным уходом, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.