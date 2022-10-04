В Новосибирске в подъезде нашли женщину с потерей памяти — волонтеры ищут ее родственников

В Новосибирске в подъезде нашли женщину с потерей памяти, которая называет себя Евгенией. На вид неизвестной около 50 лет. С 29 сентября Евгения находится в специализированном учреждении.

— К нам поступил звонок на горячую линию. В подъезде дома обнаружили женщину, которая ничего не могла о себе рассказать. Чистенькая, аккуратная, не пьяная. Привезли ее в приют, с ее слов, она жила там около месяца. До этого проживала в квартире, откуда ее выгнали, а вернее, перестали пускать. Это отдельные обстоятельства, которыми мы будем заниматься, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

