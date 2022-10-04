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В Новосибирске в подъезде нашли женщину с потерей памяти — волонтеры ищут ее родственников

Евгению разместили в специализированном учреждении

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У женщины отсутствует фаланга большого пальца левой руки

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В Новосибирске в подъезде нашли женщину с потерей памяти, которая называет себя Евгенией. На вид неизвестной около 50 лет. С 29 сентября Евгения находится в специализированном учреждении.

— К нам поступил звонок на горячую линию. В подъезде дома обнаружили женщину, которая ничего не могла о себе рассказать. Чистенькая, аккуратная, не пьяная. Привезли ее в приют, с ее слов, она жила там около месяца. До этого проживала в квартире, откуда ее выгнали, а вернее, перестали пускать. Это отдельные обстоятельства, которыми мы будем заниматься, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Как добавила руководитель «ЛизаАлерт», самые ранние воспоминания Евгении датируются началом 2022 года. Имени своего женщина не помнит.

— Ее называли Евгенией, и она привыкла. Кто она, откуда, кто родные и близкие — Евгения абсолютно ничего не знает. Сейчас наша задача найти родных и близких, — добавила Алеся Яблонских.

В полицию сообщение о пропаже женщины, по описанию похожей на Евгению, не поступало. В медицинских учреждениях также нет информации о такой женщине. Рост Евгении 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, волосы темно-русые. При этом у женщины плохое зрение и отсутствует фаланга большого пальца левой руки.

В Бердске пропал 40-летний Михаил Горлов. Местонахождение мужчины неизвестно с 2 октября.

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