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«Ушел из дома глубокой ночью»: под Новосибирском ищут 40-летнего мужчину

Сибиряк не взял мобильный телефон и документы

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Мужчина ушел из дома посреди ночи

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В Бердске пропал 40-летний Михаил Горлов. Местонахождение мужчины неизвестно с 2 октября.

— Мужчина ушел из дома глубокой ночью в состоянии эмоционального стресса и в состоянии, требующем медицинской помощи. Поэтому родные очень сильно волнуются. Он не взял с собой ни ключи, ни документы, дома остался сотовый телефон. Сейчас будем отрабатывать и проверять возможные варианты, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в настоящее время проводятся поиски мужчины.

— В полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины. В настоящее время проводятся оперативные действия на установление его местонахождения, — пояснили в ведомстве.

Приметы Михаила: рост — 168 см, нормального телосложения. Волосы русые с залысинами, глаза серо-зеленые. Был одет в серую с бирюзовыми вставками куртку, черные штаны, бежевые ботинки и серую шапку. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700–54–52.

Напомним, в конце сентября 78-летнюю пенсионерку нашли мертвой в Новосибирске. Женщина пропала 9 сентября.

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