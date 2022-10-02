«Ушел из дома глубокой ночью»: под Новосибирском ищут
40-летнего мужчину
Сибиряк не взял мобильный телефон и документы
В Бердске пропал
— Мужчина ушел из дома глубокой ночью в состоянии эмоционального стресса и в состоянии, требующем медицинской помощи. Поэтому родные очень сильно волнуются. Он не взял с собой ни ключи, ни документы, дома остался сотовый телефон. Сейчас будем отрабатывать и проверять возможные варианты, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в настоящее время проводятся поиски мужчины.
— В полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины. В настоящее время проводятся оперативные действия на установление его местонахождения, — пояснили в ведомстве.
Приметы Михаила: рост —
Напомним, в конце сентября