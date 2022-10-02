«Ушел из дома глубокой ночью»: под Новосибирском ищут 40-летнего мужчину

В Бердске пропал 40-летний Михаил Горлов. Местонахождение мужчины неизвестно с 2 октября.



— Мужчина ушел из дома глубокой ночью в состоянии эмоционального стресса и в состоянии, требующем медицинской помощи. Поэтому родные очень сильно волнуются. Он не взял с собой ни ключи, ни документы, дома остался сотовый телефон. Сейчас будем отрабатывать и проверять возможные варианты, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

