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78-летнюю пенсионерку нашли мертвой в Новосибирске — она пропала 9 сентября

Женщина жила одна и не пользовалась мобильным телефоном

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Из квартиры, где проживала женщина, пропали документы

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В Новосибирске нашли погибшей 78-летнюю Галину Попову. Местонахождение пенсионерки было неизвестно с 9 сентября. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт», которая занималась поисками женщины.

Как ранее рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, женщина не пользовалась мобильным телефоном в силу возраста и созванивалась с родными по городскому телефону.

— В какой-то момент перестала выходить на связь. Когда приехали родственники, дома пенсионерку не обнаружили. В квартире отсутствует ряд документов, — сообщала Алеся Яблонских.

На момент публикации в Следственном комитете по НСО ситуацию не прокомментировали.

В Мошковском районе Новосибирской области пропал 64-летний Игорь Просвирнов, его ищут волонтеры. Местонахождение мужчины неизвестно с 3 сентября.

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ПогиблаЛизаАлерт
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