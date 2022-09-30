78-летнюю пенсионерку нашли мертвой в Новосибирске — она пропала 9 сентября

В Новосибирске нашли погибшей 78-летнюю Галину Попову. Местонахождение пенсионерки было неизвестно с 9 сентября. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт», которая занималась поисками женщины.



Как ранее рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, женщина не пользовалась мобильным телефоном в силу возраста и созванивалась с родными по городскому телефону.