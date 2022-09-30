78-летнюю пенсионерку нашли мертвой в Новосибирске — она пропала 9 сентября
Женщина жила одна и не пользовалась мобильным телефоном
В Новосибирске нашли погибшей
Как ранее рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, женщина не пользовалась мобильным телефоном в силу возраста и созванивалась с родными по городскому телефону.
— В какой-то момент перестала выходить на связь. Когда приехали родственники, дома пенсионерку не обнаружили. В квартире отсутствует ряд документов, — сообщала Алеся Яблонских.
На момент публикации в Следственном комитете по НСО ситуацию не прокомментировали.
В Мошковском районе Новосибирской области пропал