В Мошковском районе Новосибирской области пропал 64-летний Игорь Просвирнов. Местонахождение мужчины неизвестно с 3 сентября .



— Мужчина пропал в СНТ «Майский-Кошево», жил один на даче. В очередной раз, когда приехали родные, его на месте не застали. Заявку на поиск подали несколько дней назад. Мы, со своей стороны, разместили ориентировку в интернете, чтобы получить хоть какие-то сведения. На данный момент такого человека ни в каких медицинских учреждениях области нет, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

