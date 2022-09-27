Под Новосибирском ищут
64-летнего мужчину — он пропал в начале сентября
Сибиряк жил один на даче
В Мошковском районе Новосибирской области пропал
— Мужчина пропал в СНТ «Майский-Кошево», жил один на даче. В очередной раз, когда приехали родные, его на месте не застали. Заявку на поиск подали несколько дней назад. Мы, со своей стороны, разместили ориентировку в интернете, чтобы получить хоть какие-то сведения. На данный момент такого человека ни в каких медицинских учреждениях области нет, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Игоря: рост — 170 см, нормального телосложения. Волосы седые, короткая стрижка, глаза серые. Особая примета: у мужчины полностью отсутствуют зубы. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
Напомним, 16 сентября нашли живым грибника, пропавшего на Васюганских болотах.