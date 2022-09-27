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Под Новосибирском ищут 64-летнего мужчину — он пропал в начале сентября

Сибиряк жил один на даче

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Местонахождение мужчины неизвестно с 3 сентября

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В Мошковском районе Новосибирской области пропал 64-летний Игорь Просвирнов. Местонахождение мужчины неизвестно с 3 сентября.

— Мужчина пропал в СНТ «Майский-Кошево», жил один на даче. В очередной раз, когда приехали родные, его на месте не застали. Заявку на поиск подали несколько дней назад. Мы, со своей стороны, разместили ориентировку в интернете, чтобы получить хоть какие-то сведения. На данный момент такого человека ни в каких медицинских учреждениях области нет, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Игоря: рост — 170 см, нормального телосложения. Волосы седые, короткая стрижка, глаза серые. Особая примета: у мужчины полностью отсутствуют зубы. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, 16 сентября нашли живым грибника, пропавшего на Васюганских болотах.

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