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«Идет эвакуация»: грибника, пропавшего на Васюганских болотах, нашли живым спустя 5 дней

Утром 12 сентября мужчина ушел за грибами и заблудился

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Николай ушел из села Королевка в труднодоступный лес

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Началась эвакуация 73-летнего Николая Игнатикова, который ушел в лес за грибами в Колыванском районе Новосибирска 12 сентября. Мужчина откликнулся на голос волонтеров «ЛизаАлерт» во время поисков, он выживал в лесу в течение пяти дней.

— На данный момент идет эвакуация. Мужчину нашли в зоне поиска в одном из отдаленных квадратов во время работы на отклик. Он замерз, всё это время бродил по лесу. Дедушка держится бодро, во время эвакуации передвигается самостоятельно на своих двоих, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Как отметила Алеся Яблонских, мужчину из леса будут эвакуировать долго, потому что нашли грибника в удаленном квадрате, где маленькая проходимость леса. Например, в среду за 11 часов работы волонтеры смогли пройти только 10 км.

На данный момент в Новосибирской области ищут 11-летнего Артема Мисалева. Он 8 сентября ушел из дома в Кемерово к другу.

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