«Идет эвакуация»: грибника, пропавшего на Васюганских болотах, нашли живым спустя 5 дней

— На данный момент идет эвакуация. Мужчину нашли в зоне поиска в одном из отдаленных квадратов во время работы на отклик. Он замерз, всё это время бродил по лесу. Дедушка держится бодро, во время эвакуации передвигается самостоятельно на своих двоих, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.