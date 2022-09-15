Пройти можно только по бревнышку: на Васюганских болотах пропал 73-летний мужчина
Территорию обследовали с квадрокоптерами, но никаких признаков пропавшего не нашли
В Колыванском районе Новосибирской области в лесу 12 сентября заблудился 73-летний Николай Игнатиков. Он ушел из села Королевка в труднодоступный лес. На его поиске выезжали волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники МЧС, но пока результатов не было. Поиски осложняются заболоченной местностью и непроходимым лесом.
— Бревнышко — единственная переправа, доступная в этом населенном пункте. Проехать в лес на квадроциклах не представляется возможным. Там и дорог нет по ширине, подходящей для такой техники, там можно только ногами ходить. Местность заболоченная, по сути, мы можем говорить, что это начальная часть знаменитых Васюганских болот. Там до Томской области рукой подать, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Лес, где пропал мужчина, плотный. В нем есть звериные тропы, по которым передвигаются волонтеры. Тропы узкие, и проходить приходится бочком.
— Местные говорят, что в этот лес не ходят, почему наш пропавший туда пошел — пока под вопросом. Дойдем — обязательно спросим. Территория пока обследована небольшая. В основном то, что было близко к реке, теперь планируем углубляться. Работали на месте квадрокоптеры МЧС. Завтра планируем привезти свои квадрокоптеры. К сожалению, не удалось решить вопрос с участием вертолетов в поисковых мероприятиях. Там заболоченная местность, по которой невозможно пройти ногами, это элементарно опасно для жизни людей, — сообщила Алеся Яблонских.
Всё, что возможно посмотреть с квадрокоптера, поисковики уже посмотрели. Пока следов присутствия человека не было обнаружено. Дым от костра нигде не виднеется. Нет никакой информации, в какой части леса может находиться пропавший.
— Ситуация осложняется тем, что сейчас рабочая неделя, люди все выходные и будни проводят на поисках. Находится местность далеко. Последние 80 километров — это плохо проходимая дорога, которую дорогой назвать нельзя. Низкопосаженные машины проходят с большим трудом. Решили попробовать еще дать шанс дедушке и себе — на завтра организовываем выезд в ночь на субботу и с захватом субботы. Далее — по ситуации, — рассказала Алеся Яблонских.
Ростом Николай Игнатиков 173 сантиметра, глаза голубые, волосы русые. Предположительно, был одет в черную куртку, синюю клетчатую рубашку, синие брюки и резиновые сапоги.
В Новосибирской области волонтеры нашли пропавшего 70-летнего рыбака Геннадия Хохлова спустя пять дней поисков. Он несколько раз выходил на связь с помощью телефона, но был дезориентирован — потерял очки, замерз, не мог найти свою машину.