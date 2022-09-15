Пройти можно только по бревнышку: на Васюганских болотах пропал 73-летний мужчина

— Бревнышко — единственная переправа, доступная в этом населенном пункте. Проехать в лес на квадроциклах не представляется возможным. Там и дорог нет по ширине, подходящей для такой техники, там можно только ногами ходить. Местность заболоченная, по сути, мы можем говорить, что это начальная часть знаменитых Васюганских болот. Там до Томской области рукой подать, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.