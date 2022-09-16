Пропал
11-летний мальчик: он мог отправиться из Кемерово к другу в Новосибирскую область
Ребенка ищут уже больше недели
В Новосибирской области ищут
— Мы полагаем, что он мог отправиться к другу, который предположительно живет в Новосибирской области, — объяснили корреспонденту НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Кузбассе. — С собой у него был скейтборд. Над правой бровью имеется заметный шрам.
Ребенка ищут уже больше недели.
Артему на вид около 10–12 лет. В день пропажи он был одет в черную кофту, белую футболку, синие джинсы, бордовые кроссовки. Рост мальчика — 150 сантиметров. Он нормального телосложения. У мальчика русые волосы и карие глаза.
Если вы что-либо знаете о местонахождение Артема, то сообщите информацию на 102, 112,
Сейчас в Новосибирской области пятые сутки волонтеры и спасатели ищут заблудившегося в лесу грибника.