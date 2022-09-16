Пропал 11-летний мальчик: он мог отправиться из Кемерово к другу в Новосибирскую область

Сейчас в Новосибирской области пятые сутки волонтеры и спасатели ищут заблудившегося в лесу грибника. 73-летний Николай Игнатиков не вернулся домой 12 сентября — он ушел из села Королевка в Колыванском районе в труднодоступный лес.

