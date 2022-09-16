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Тема дня11-летний мальчик пропал в Кузбассе
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Пропал 11-летний мальчик: он мог отправиться из Кемерово к другу в Новосибирскую область

Ребенка ищут уже больше недели

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11-летний Артем Мисалев ушел со скейтбордом

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В Новосибирской области ищут 11-летнего Артема Мисалева. Он 8 сентября ушел из дома в Кемерово к другу.

— Мы полагаем, что он мог отправиться к другу, который предположительно живет в Новосибирской области, — объяснили корреспонденту НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Кузбассе. — С собой у него был скейтборд. Над правой бровью имеется заметный шрам.

Ребенка ищут уже больше недели.

Артему на вид около 10–12 лет. В день пропажи он был одет в черную кофту, белую футболку, синие джинсы, бордовые кроссовки. Рост мальчика — 150 сантиметров. Он нормального телосложения. У мальчика русые волосы и карие глаза.

Если вы что-либо знаете о местонахождение Артема, то сообщите информацию на 102, 112, 8 (800) 700–54–52.

Сейчас в Новосибирской области пятые сутки волонтеры и спасатели ищут заблудившегося в лесу грибника. 73-летний Николай Игнатиков не вернулся домой 12 сентября — он ушел из села Королевка в Колыванском районе в труднодоступный лес.

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