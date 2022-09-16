«Шансы тают с каждым часом»: пятый день на Васюганских болотах ищут пропавшего грибника

Пятые сутки волонтеры и спасатели ищут заблудившегося в лесу грибника. 73-летний Николай Игнатиков не вернулся домой 12 сентября — он ушел из села Королевка в Колыванском районе в труднодоступный лес.

— Следов пребывания человека не обнаружено, его личных предметов тоже. На отклик работали — безрезультатно. Беспилотная авиация тоже ничего не увидела. Человек некурящий, поэтому вероятность того, что у него с собой спички или зажигалка, — 50 на 50. При этом он хорошо знает лес, живет здесь давно, — объяснила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — К сожалению, не выделили на поиск вертолет.