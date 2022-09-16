«Шансы тают с каждым часом»: пятый день на Васюганских болотах ищут пропавшего грибника
Пройти к месту пропажи можно только по небольшому бревнышку
Пятые сутки волонтеры и спасатели ищут заблудившегося в лесу грибника.
— Следов пребывания человека не обнаружено, его личных предметов тоже. На отклик работали — безрезультатно. Беспилотная авиация тоже ничего не увидела. Человек некурящий, поэтому вероятность того, что у него с собой спички или зажигалка, — 50 на 50. При этом он хорошо знает лес, живет здесь давно, — объяснила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — К сожалению, не выделили на поиск вертолет.
Утром Николай Ильич ушел из дома за грибами и так и не вернулся.
— Это банальная осенняя поисковая история. В этот лес местные при этом стараются не ходить за грибами. Там торфяное болото. Только в зимнее время пробивают дорогу охотники к стоянкам. Бревнышко — единственная переправа, доступная в этом населенном пункте, через очень глубокую, но не широкую дорогу. Проехать в лес на квадроциклах невозможно. Местность заболоченная, по сути, мы можем говорить, что это начальная часть знаменитых Васюганских болот. Тайга очень плотная.
Поиск продолжается, и волонтеры просят жителей помочь им.
— Нам нужны пешие поисковики и опытные СПГ, потому что где-то там в лесу человек, и его шансы тают с каждым часом, — обращаются с просьбой о помощи волонтеры. — Сегодня ярко светит солнце, дорога от Пихтовки подсохла, проехать можно даже на седане, ямы по пути оперативно заровняли (пока не знаем, кому сказать спасибо). Штаб поиска развернули в здании местного Дома культуры. Есть где переодеться и выпить горячего чаю. Невозможно упускать такую возможность, такой солнечный день. Невозможно не дать еще один шанс дедушке и самим себе.
Ростом Николай Игнатиков 173 сантиметра, глаза голубые, волосы русые. Предположительно, был одет в черную куртку, синюю клетчатую рубашку, синие брюки и резиновые сапоги.
В Новосибирской области волонтеры нашли пропавшего