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«Это настоящее чудо»: поисковики обнаружили живым в лесу пропавшего пять дней назад рыбака — где он был

Мужчину передали медикам, он в тяжелом состоянии

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Мужчина был найден в сознании недалеко от машины, которая застряла в болоте

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В Новосибирской области волонтеры нашли пропавшего пять дней назад 70-летнего рыбака Геннадия Хохлова. Он несколько раз выходил на связь с помощью телефона, но был дезориентирован — потерял очки, замерз, не мог найти свою машину.

— Мужчина был найден сегодня не очень далеко от своего автомобиля. До этого получили свидетельство, где может находиться машина. Она была обнаружена застрявшей в болоте в зоне поиска. До этого участка мы еще тогда не добрались. Сегодня туда должен был лететь самолет, но его развернули по другому свидетельству, — объяснила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Мужчина был найден в сознании, но в тяжелом состоянии. У него переохлаждение, и его сразу же передали медикам.

— Мы до последнего надеялись, что это чудо — найти его живым — случится. И оно случилось. Ночью было всего +2 градуса, — отметила Алеся Яблонских. — У него была одежда не по погоде, и он лежал на земле. Но он дождался нас. Мы этому невероятно рады. Самое сложное было — определить зону поиска, так как законом не предусмотрено экстренное определение местонахождения телефона пропавшего взрослого человека. Это длительная, сложная процедура с участием суда.

Овчарка, с которой мужчина поехал на рыбалку, была тоже найдена живой. Мужчина, прежде чем уйти от машины, позаботился о ней. Животное могло пить и есть всё это время.

— На поиски привлекалось огромное количество сил и средств. Дважды вылетали легкомоторные самолеты, принимали участие четыре квадрокоптера, — перечислила Алеся. — Дельтапланеристы тоже готовы были подняться. В общей сложности в штабе было зарегистрировано за двое суток 103 человека. И мы реально счастливы. Вчера он звонил около 19:00 и сказал нам хриплым и тяжелым голосом: «Что же вы так долго ищете?» Он нас дождался, спасибо ему за это.

Сейчас волонтеры переживают за здоровье найденного и надеются, что он быстро поправится.

В начале августа в Новосибирске завершили поиски 33-летней Анны Лужинской. Девушки не было дома с 5 по 9 августа — последний раз близкие видели ее в поликлинике. Найти Анну помог водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси».

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