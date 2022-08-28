«Это настоящее чудо»: поисковики обнаружили живым в лесу пропавшего пять дней назад
рыбака — где он был
Мужчину передали медикам, он в тяжелом состоянии
В Новосибирской области волонтеры нашли пропавшего пять дней назад
— Мужчина был найден сегодня не очень далеко от своего автомобиля. До этого получили свидетельство, где может находиться машина. Она была обнаружена застрявшей в болоте в зоне поиска. До этого участка мы еще тогда не добрались. Сегодня туда должен был лететь самолет, но его развернули по другому свидетельству, — объяснила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Мужчина был найден в сознании, но в тяжелом состоянии. У него переохлаждение, и его сразу же передали медикам.
— Мы до последнего надеялись, что это чудо — найти его живым — случится. И оно случилось. Ночью было всего +2 градуса, — отметила Алеся Яблонских. — У него была одежда не по погоде, и он лежал на земле. Но он дождался нас. Мы этому невероятно рады. Самое сложное было — определить зону поиска, так как законом не предусмотрено экстренное определение местонахождения телефона пропавшего взрослого человека. Это длительная, сложная процедура с участием суда.
Овчарка, с которой мужчина поехал на рыбалку, была тоже найдена живой. Мужчина, прежде чем уйти от машины, позаботился о ней. Животное могло пить и есть всё это время.
— На поиски привлекалось огромное количество сил и средств. Дважды вылетали легкомоторные самолеты, принимали участие четыре квадрокоптера, — перечислила Алеся. — Дельтапланеристы тоже готовы были подняться. В общей сложности в штабе было зарегистрировано за двое суток 103 человека. И мы реально счастливы. Вчера он звонил около 19:00 и сказал нам хриплым и тяжелым голосом: «Что же вы так долго ищете?» Он нас дождался, спасибо ему за это.
Сейчас волонтеры переживают за здоровье найденного и надеются, что он быстро поправится.
В начале августа в Новосибирске завершили поиски