«Это настоящее чудо»: поисковики обнаружили живым в лесу пропавшего пять дней назад рыбака — где он был

В Новосибирской области волонтеры нашли пропавшего пять дней назад 70-летнего рыбака Геннадия Хохлова. Он несколько раз выходил на связь с помощью телефона, но был дезориентирован — потерял очки, замерз, не мог найти свою машину.



— Мужчина был найден сегодня не очень далеко от своего автомобиля. До этого получили свидетельство, где может находиться машина. Она была обнаружена застрявшей в болоте в зоне поиска. До этого участка мы еще тогда не добрались. Сегодня туда должен был лететь самолет, но его развернули по другому свидетельству, — объяснила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.