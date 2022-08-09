Таксист нашел исчезнувшую в Новосибирске девушку — рассказываем, как это было
Анна Лужинская не появлялась дома больше двух суток
8 августа в Новосибирске завершили поиски 33-летней Анны Лужинской. Девушки не было дома с
Как рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, Анна пропала в Дзержинском районе. У нее есть особенности развития, поэтому девушка не ориентируется в городе без сопровождения родных.
— В силу имеющегося у нее заболевания она была дезориентирована. В момент пропажи находилась в медицинском учреждении. Так получилось, что разошлась с семьей и она это учреждение покинула, — объяснила Алеся Яблонских.
Прошло более двух суток с момента пропажи, когда Анну на улице заметил водитель такси Фарид Тошбоев. Фарид узнал Анну из ориентировки, которую разослали всем водителям.
«ЛизаАлерт» работает с разными сервисами, которые помогают искать пропавших, один из них — «Яндекс Go». Ориентировки рассылают курьерам и водителям.
— Как только к нам поступило обращение, мы отправили ориентировки через наши каналы, чтобы люди их распространяли, а также сделали рассылку в водительском приложении «Яндекс.Про». Водитель такси Фарид Тошбоев получил рассылку и во время своей смены увидел пропавшую на улице. Фарид сразу сообщил об этом нам, и уже через несколько часов Анна была с родителями, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».
Там уточнили, что водитель сотрудничает с сервисом на протяжении почти
В апреле в Новосибирске почти месяц искали 15-летнюю Яну Юмагулову. Девочка пропала в марте, к поискам подключался Следственный комитет.