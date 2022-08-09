Таксист нашел исчезнувшую в Новосибирске девушку — рассказываем, как это было

8 августа в Новосибирске завершили поиски 33-летней Анны Лужинской. Девушки не было дома с 5 августа — последний раз близкие видели ее в поликлинике. Найти Анну помог водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси».

Как рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, Анна пропала в Дзержинском районе. У нее есть особенности развития, поэтому девушка не ориентируется в городе без сопровождения родных.