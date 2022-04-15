СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 81.29
eur 88.00
Тема дняБывший главный рекламщик раскаялся в суде
Все новости
Все новости

В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку — она пропала еще в прошлом месяце

Ее местонахождение неизвестно с 9 марта

94
С собой у девочки был темно-синий рюкзак и черная сумка

С собой у девочки был темно-синий рюкзак и черная сумка

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска пропала 15-летняя девочка Яна Юмогулова. Ее местонахождение неизвестно с 9 марта 2022 года. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поиски подростка.

Согласно ориентировке, рост девочки 159 см, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. Девочка была одета в черную куртку, белую блузку, черные брюки, белые кроссовки и серую шапку. С собой у нее был темно-синий рюкзак и черная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам 8 800 700-54-52 или 112.

11 апреля в Новосибирске пропал 17-летний подросток. Спустя два дня его нашли мертвым.

пропал подросток«ЛизаАлерт»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2