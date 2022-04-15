В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку — она пропала еще в прошлом месяце
Ее местонахождение неизвестно с 9 марта
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В Ленинском районе Новосибирска пропала 15-летняя девочка Яна Юмогулова. Ее местонахождение неизвестно с 9 марта 2022 года. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поиски подростка.
Согласно ориентировке, рост девочки 159 см, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. Девочка была одета в черную куртку, белую блузку, черные брюки, белые кроссовки и серую шапку. С собой у нее был темно-синий рюкзак и черная сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам
11 апреля в Новосибирске пропал 17-летний подросток. Спустя два дня его нашли мертвым.