В Новосибирске нашли мертвым 17-летнего подростка — он попрощался с другом у подъезда дома и пропал
Его искали с 11 апреля
В Новосибирске найден мертвым 17-летний подросток, которого искали с 11 апреля. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Следователи заявили, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Парня последний раз видели в магазине.
— Молодой человек еще учится в школе. После школы с одноклассником пошел в сторону дома, прощались практически на пороге подъезда. Он сказал: «Всё, я домой». Домой не пришел. Есть единственное свидетельство — его видели через небольшой промежуток времени после того, как он не вернулся домой, на массиве, в магазине. Телефон выключен, документы — дома. Причины родные на данный момент определить не могут. Очень волнуются. Ранее он не уходил, домосед, друзей у него немного, — рассказывала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
7 апреля в Новосибирске пропал 22-летний парень. Позже его нашли мертвым.