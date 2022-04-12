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В Новосибирске ищут 17-летнего подростка — он попрощался с другом у подъезда дома и пропал

Его телефон выключен, а документы остались дома

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Парень пропал 11 апреля после школы

Парень пропал 11 апреля после школы

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В Октябрьском районе Новосибирска пропал 17-летний Александр Корецкий (Морковин). Его местонахождение неизвестно со вчерашнего дня. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поиски подростка.

— Молодой человек еще учится в школе. После школы с одноклассником пошел в сторону дома, прощались практически на пороге подъезда. Он сказал: «Всё, я домой». Домой не пришел. Есть единственное свидетельство — его видели через небольшой промежуток времени после того, как он не вернулся домой, на массиве, в магазине. Телефон выключен, документы — дома. Причины родные на данный момент определить не могут. Очень волнуются. Ранее он не уходил, домосед, друзей у него немного, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

По информации из ориентировки, рост парня 175–178 см, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения был одет в черные куртку, брюки, шапку и ботинки. При себе у него был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам: 8 800 700-54-52 или 112.

7 апреля в Новосибирске пропал 22-летний Максим Гудков.

поискпропал подросток«ЛизаАлерт»
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