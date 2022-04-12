В Новосибирске ищут
17-летнего подростка — он попрощался с другом у подъезда дома и пропал
Его телефон выключен, а документы остались дома
В Октябрьском районе Новосибирска пропал
— Молодой человек еще учится в школе. После школы с одноклассником пошел в сторону дома, прощались практически на пороге подъезда. Он сказал: «Всё, я домой». Домой не пришел. Есть единственное свидетельство — его видели через небольшой промежуток времени после того, как он не вернулся домой, на массиве, в магазине. Телефон выключен, документы — дома. Причины родные на данный момент определить не могут. Очень волнуются. Ранее он не уходил, домосед, друзей у него немного, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
По информации из ориентировки, рост парня 175–
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам:
7 апреля в Новосибирске пропал 22-летний Максим Гудков.