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22-летний парень с длинными волосами пропал в Новосибирске

Его не видели с 7 апреля

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Волонтеры поискового отряда допускают возможность, что парень мог уже уехать из города

Волонтеры поискового отряда допускают возможность, что парень мог уже уехать из города

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В Октябрьском районе Новосибирска пропал 22-летний Максим Гудков. Его местонахождение неизвестно с 7 апреля. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» и полиция начали поиски молодого человека.

По информации от поискового отряда, Максим ушел из дома в Октябрьском районе рано утром, написав близким, что вернется ближе к вечеру, и больше не появлялся в сети. К полуночи парень позвонил, сказав, что сегодня не вернется и снова отключил телефон, с тех пор о его местонахождении неизвестно.

— Молодой человек пропал 7 апреля, мы понимаем, что имеем дело со взрослым, не ограниченным физически в своих передвижениях человеком, поэтому крупномасштабных поисков пока не ведется, так как он попросту мог уже уехать в другую местность. Сейчас материалы его дела передали из одного отдела полиции в другой, и сегодня сотрудники полиции и наши волонтеры планируют пройтись по определенным местам и проверить на предмет возможного нахождения. Также мы распространяем информацию в интернете, для того чтобы понимать, куда человек мог поехать, что с ним могло произойти, почему не вернулся домой и почему его ищет семья, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Как следует из ориентировки, рост парня около 180 см, у него худощавое телосложение, карие глаза и длинные темно-русые волосы. В день исчезновения был одет в синие джинсы, куртку, светло-коричневые ботинки, серо-синюю шапку. При себе у него был серый рюкзак.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Без вести пропавший 14-летний подросток найден сотрудниками полиции, сообщение о его исчезновении поступило в МВД 8 апреля.

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