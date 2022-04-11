22-летний парень с длинными волосами пропал в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 22-летний Максим Гудков. Его местонахождение неизвестно с 7 апреля. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» и полиция начали поиски молодого человека.



По информации от поискового отряда, Максим ушел из дома в Октябрьском районе рано утром, написав близким, что вернется ближе к вечеру, и больше не появлялся в сети. К полуночи парень позвонил, сказав, что сегодня не вернется и снова отключил телефон, с тех пор о его местонахождении неизвестно.

— Молодой человек пропал 7 апреля, мы понимаем, что имеем дело со взрослым, не ограниченным физически в своих передвижениях человеком, поэтому крупномасштабных поисков пока не ведется, так как он попросту мог уже уехать в другую местность. Сейчас материалы его дела передали из одного отдела полиции в другой, и сегодня сотрудники полиции и наши волонтеры планируют пройтись по определенным местам и проверить на предмет возможного нахождения. Также мы распространяем информацию в интернете, для того чтобы понимать, куда человек мог поехать, что с ним могло произойти, почему не вернулся домой и почему его ищет семья, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.