Полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка в Новосибирске

Без вести пропавший
— На розыск несовершеннолетнего был ориентирован личный состав МО МВД России «Новосибирский». Ориентировка на розыск ребенка также была направлена в территориальные районы города Новосибирска и Новосибирской области. 9 апреля местонахождение было установлено сотрудниками полиции на территории Кировского района города Новосибирска, — говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД.
Ранее мальчик не сбегал от родителей. Проблем с постановкой на учет в ПДН мальчик не имеет. По информации ГУ МВД, противоправных действий с его стороны не установлено.
Инспекторами ПДН будет проведена беседа с ребенком и его родителями, в ходе которой будет установлена причина ухода несовершеннолетнего из дома.
Вечером 3 апреля в Новосибирске завершились поиски