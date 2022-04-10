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Полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка в Новосибирске

Пропавшего разыскивали с 8 апреля

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Причины ухода парня из дома установят инспекторы ПДН

Причины ухода парня из дома установят инспекторы ПДН

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Без вести пропавший 14-летний подросток найден сотрудниками полиции, сообщение о его исчезновении поступило в МВД 8 апреля.

— На розыск несовершеннолетнего был ориентирован личный состав МО МВД России «Новосибирский». Ориентировка на розыск ребенка также была направлена в территориальные районы города Новосибирска и Новосибирской области. 9 апреля местонахождение было установлено сотрудниками полиции на территории Кировского района города Новосибирска, — говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД.

Ранее мальчик не сбегал от родителей. Проблем с постановкой на учет в ПДН мальчик не имеет. По информации ГУ МВД, противоправных действий с его стороны не установлено.

Инспекторами ПДН будет проведена беседа с ребенком и его родителями, в ходе которой будет установлена причина ухода несовершеннолетнего из дома.

Вечером 3 апреля в Новосибирске завершились поиски 13-летнего подростка. Мальчик не вернулся с прогулки еще 1 апреля, а найти школьника помогли его друзья.

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