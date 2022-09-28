78-летняя пенсионерка пропала в Новосибирске — ее местонахождение неизвестно с 9 сентября

В Центральном районе Новосибирска пропала 78-летняя Галина Попова. Местонахождение пенсионерки неизвестно с 9 сентября .



— Женщина, несмотря на свой возраст, самостоятельная и проживала одна. В силу преклонного возраста не пользовалась мобильным телефоном, поэтому созванивалась с родными по городскому телефону. В какой-то момент перестала выходить на связь. Когда приехали родственники, дома пенсионерку не обнаружили. В квартире отсутствует ряд документов. Куда пропала женина — неизвестно. Проверили все больницы, но так ее и не нашли, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

