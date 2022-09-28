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78-летняя пенсионерка пропала в Новосибирске — ее местонахождение неизвестно с 9 сентября

Женщина жила одна, но не пользовалась мобильным телефоном

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Волонтеры проверили все больницы

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В Центральном районе Новосибирска пропала 78-летняя Галина Попова. Местонахождение пенсионерки неизвестно с 9 сентября.

— Женщина, несмотря на свой возраст, самостоятельная и проживала одна. В силу преклонного возраста не пользовалась мобильным телефоном, поэтому созванивалась с родными по городскому телефону. В какой-то момент перестала выходить на связь. Когда приехали родственники, дома пенсионерку не обнаружили. В квартире отсутствует ряд документов. Куда пропала женина — неизвестно. Проверили все больницы, но так ее и не нашли, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Галины: рост — 170 см, худощавого телосложения. Волосы седые, короткая стрижка. Обычно носит серое пальто до колен и обязательно головной убор — шапку или платок. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

В Мошковском районе Новосибирской области с 3 сентября ищут 64-летнего Игоря Просвирнова.

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