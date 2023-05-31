В Новосибирске задержали обвиняемого в тройном убийстве 28-летней давности — он скрывался от правоохранителей

В Новосибирске задержали мужчину, которого обвиняют в причастности к тройному убийству 28-летней давности. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области, его доставили в Оренбург, где и совершено преступление.
Инцидент произошел 23 сентября 1994 года в квартире одного из домов по улице Родимцева в Оренбурге. По данным ведомства, в жилом помещении обнаружили тело 48-летней хозяйки квартиры, ее 10-летнего сына и 19-летней дочери. Последняя находилась на 5 месяце беременности. Смерть всех троих носит криминальный характер.
Кроме того, специалисты обнаружили, что у женщины похитили имущество на сумму более 3 миллионов рублей. Погибшая занималась предпринимательской деятельностью. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности).
Позже выяснилось, что к совершенному преступлению причастны граждане 46 и 44 лет. По версии следствия, они проникли в квартиру 21 сентября 1994 года, за несколько дней до обнаружения тел.
— С целью завладения личным имуществом потерпевшей, проникли в квартиру последней, где, имеющимися у них веревками поочередно задушили каждого из потерпевших и одномоментно нанесли ножами множественные колото-резаные раны, после чего приняли меры к сокрытию следов совершенного преступления, — указано в сообщении.
Известно, что в апреле этого года один из обвиняемых был задержан на территории Омской области. Второго задержали в Новосибирске и доставили в Оренбург. По информации ведомства, он длительное время проживал под другой фамилией, скрываясь от правоохранителей.
Уголовное дело расследуется третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области. Специалисты направили в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного в Новосибирске меры пресечения в виде заключения под стражу.
В середине мая суд отправил пойманного убийцу предпринимателя из Осинников под стражу. Преступника задержали в селе под Новосибирском,