В Новосибирске задержали обвиняемого в тройном убийстве 28-летней давности — он скрывался от правоохранителей

Кроме того, специалисты обнаружили, что у женщины похитили имущество на сумму более 3 миллионов рублей. Погибшая занималась предпринимательской деятельностью. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности).

