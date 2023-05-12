Полицейские задержали исполнителя убийства предпринимателя — его нашли на территории Новосибирской области

Предварительно установлено, что между погибшим и одним из преступников был личный конфликт, из-за которого и было совершено преступление. Расстрел мужчины якобы не связан с деятельностью Каблова. Наши коллеги из NGS42.RU выяснили, кем был погибший и чем он занимался до того, как был убит. Расследование убийства мужчины взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

