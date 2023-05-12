Полицейские задержали исполнителя убийства предпринимателя — его нашли на территории Новосибирской области

В Кемеровской области задержали
— Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников полиции местонахождение фигуранта было установлено, он был задержан на территории Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, инцидент произошел в начале апреля. 6 апреля в городе Осинники обнаружили тело
По факту обнаружения тела сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье об убийстве (
В конце апреля полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на предполагаемого исполнителя убийства предпринимателя Александра Каблова, совершенного в Осинниках. За информацию о нем пообещали вознаграждение в 500 тысяч рублей.
Предварительно установлено, что между погибшим и одним из преступников был личный конфликт, из-за которого и было совершено преступление. Расстрел мужчины якобы не связан с деятельностью Каблова. Наши коллеги из NGS42.RU выяснили, кем был погибший и чем он занимался до того, как был убит. Расследование убийства мужчины взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.