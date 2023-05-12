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Полицейские задержали исполнителя убийства предпринимателя — его нашли на территории Новосибирской области

Инцидент произошел 6 апреля

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Тело мужчины обнаружили в городе Осинники

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В Кемеровской области задержали 38-летнего исполнителя убийства предпринимателя, совершенного в начале апреля в Осинниках. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчину задержали на территории Новосибирской области.

— Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников полиции местонахождение фигуранта было установлено, он был задержан на территории Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, инцидент произошел в начале апреля. 6 апреля в городе Осинники обнаружили тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Спустя шесть дней, 12 апреля, специалисты задержали одного из местных жителей, обвиняемого в причастности к убийству. В результате его взяли под стражу.

По факту обнаружения тела сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Исполнителю преступления предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В конце апреля полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на предполагаемого исполнителя убийства предпринимателя Александра Каблова, совершенного в Осинниках. За информацию о нем пообещали вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что между погибшим и одним из преступников был личный конфликт, из-за которого и было совершено преступление. Расстрел мужчины якобы не связан с деятельностью Каблова. Наши коллеги из NGS42.RU выяснили, кем был погибший и чем он занимался до того, как был убит. Расследование убийства мужчины взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

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