Исполнителя убийства предпринимателя из Кузбасса отправили в СИЗО

Отметим, что второй фигурант дела, который выстрелил в голову кузбасского предпринимателя, был пойман еще несколько недель назад и также отправлен в СИЗО.



Напомним, по версии следствия, месяц назад на автостанции в Осинниках преступники одним выстрелом в голову убили местного бизнесмена Александра Каблова. Преступление они совершили средь бела дня, поэтому момент расправы попал на несколько камер. Обвиняемые успели сбежать, позже закопав машину, на которой исполняли заказ, недалеко от Новокузнецка. В этот же день полиция нашла одного из убийц.

