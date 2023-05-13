Исполнителя убийства предпринимателя из Кузбасса отправили в СИЗО

Суд отправил пойманного убийцу предпринимателя из Осинников под стражу. Накануне преступника задержали в селе под Новосибирском, сообщила в субботу, 13 мая, пресс-служба Следственного комитета России по Кузбассу.
Судья одобрил ходатайство следствия об избрании одному из исполнителей громкого убийства в Осинниках, меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас на
Отметим, что второй фигурант дела, который выстрелил в голову кузбасского предпринимателя, был пойман еще несколько недель назад и также отправлен в СИЗО.
Напомним, по версии следствия, месяц назад на автостанции в Осинниках преступники одним выстрелом в голову убили местного бизнесмена Александра Каблова. Преступление они совершили средь бела дня, поэтому момент расправы попал на несколько камер. Обвиняемые успели сбежать, позже закопав машину, на которой исполняли заказ, недалеко от Новокузнецка. В этот же день полиция нашла одного из убийц.
Вчера, 12 мая, второй исполнитель был задержан в селе Красный Яр в Новосибирской области. За информацию о нём обещали 500 тысяч рублей. Будет ли эта сумма выплачена кому-либо в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области ответить оперативно не смогли.
Предварительно установлено, что между погибшим и одним из преступников был личный конфликт, из-за которого и было совершено преступление. Расстрел мужчины якобы не связан с деятельностью Каблова.
Ранее редакция NGS42.RU выяснила, кем был погибший и чем он занимался до того, как был убит. В числе прочего известно, что он дважды пытался заниматься бизнесом, но обе попытки не увенчались успехом, у мужчины было около 700 тысяч рублей долгов по налогам. Кроме того, предполагается, что он был в розыске из-за случайного убийства, а также оказывался на скамье подсудимых за мелкое хулиганство, но до приговора дело не дошло. Расследование убийства мужчины взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.