«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

Кащей и Бортич

Во время подкаста с блогером и рэп-исполнителем Эльдаром Джараховым Кологривый затронул тему образования. Он заявил — актер, не окончивший театральный, это то же самое, что и «выйти замуж за мужчину и не любить его». Здесь Никита отметил актрису Сашу Бортич как непрофессионала без образования.



— Типы хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы многие несимпатичные девушки. Вы просто типы, бездельники.

Ответ от Александры поступил незамедлительно. В своем аккаунте в Instagram* она выложила фотографию в черной балаклаве, добавив сбоку смайлик клоуна и броскую надпись. Подписчики тут же решили, что сообщение адресовано Кологривому. Сейчас эта фотография уже недоступна.



— Оказывается, что некоторым артистам рот открывать только по тексту, — гласила надпись на фото.