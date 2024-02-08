«Он очень резкий, но не переходил границ»: бывший преподаватель Никиты Кологривого — о том, каким был актер до популярности

Новосибирский актер Никита Кологривый после съемок в сериале «Слово пацана» стал активно участвовать в различных шоу и давать интервью, в которых он критически высказывался о коллегах. Один из последних нашумевших скандалов произошел у Никиты Кологривого с ведущим шоу на Первом канале Александром Гордоном. Тогда актер поссорился с ведущим и ушел прямо во время записи выпуска.
Корреспондент НГС Павел Пешков пообщался с бывшим преподавателем театрального института и руководителем театральной студии «Игра» Владимиром Зуевым и узнал, каким был Кологривый до популярности.
Как рассказал Владимир Зуев, когда Никита учился у него, ему было 17 лет. Несмотря на то что Кологривый учился у Зуева всего год, они успели подружиться. Педагог отмечает, что Никита с детства был острый на язык, но при этом никогда не переходил границ.
— Каким был Никита? Смотрите, он действительно очень резкий, но ни в коем случае он не переходил границ. То есть он может что-то сказать, если ему что-то не понравится, но ни в коем случае он не обижает человека, это абсолютно удивительное качество у Никиты, — отметил Зуев.
По словам педагога, Никите непросто давалась учеба и институте, в первую очередь из-за того, что он тяжело находил общий язык с другими людьми и особенно с педагогами.
— Когда он делал этюды, это был первый курс в НГТИ, и ему постоянно говорили, что он не годится для театра, из-за этого у него падала самооценка. В институте у него были друзья какие-то, но в целом отношения с педагогами были плохие. Я был единственный из преподавателей в театральном, кто его поддерживал, — пояснил преподаватель.
Как считает Владимир Зуев, нахлынувшая популярность не повлияла на Никиту. Педагог отметил, что даже после переезда Кологривого в Москву они продолжают поддерживать связь.
— Я не думаю, что популярность как-то сказалась, но, может быть, она нахлынула волной. У него есть вот этот спортивный стержень, поэтому он там кому-то что-то говорит, неправильное, с точки зрения общественности, но не более того. Мы с ним иногда переписываемся. Иногда он мне пишет во «ВКонтакте», предлагает встретиться, когда он будет в Новосибирске, — рассказал Зуев.
Неоднократно Никита Кологривый говорил о своем желании проявить себя не только в качестве актера, но и в качестве продюсера. В 2023 году он дебютировал на этом поприще — выступил креативным продюсером сериала «Макс и Гусь», в котором также сыграл главную роль. В интервью корреспонденту НГС актер рассказывал, что хочет развить кино в Сибири, делать акцент на сибирский фольклор, снимать исторические и детские фильмы.
В декабре актер ответил на вопросы журналиста о нашумевшей роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».