«Он очень резкий, но не переходил границ»: бывший преподаватель Никиты Кологривого — о том, каким был актер до популярности

Корреспондент НГС Павел Пешков пообщался с бывшим преподавателем театрального института и руководителем театральной студии «Игра» Владимиром Зуевым и узнал, каким был Кологривый до популярности.



Как рассказал Владимир Зуев, когда Никита учился у него, ему было 17 лет. Несмотря на то что Кологривый учился у Зуева всего год, они успели подружиться. Педагог отмечает, что Никита с детства был острый на язык, но при этом никогда не переходил границ.

— Каким был Никита? Смотрите, он действительно очень резкий, но ни в коем случае он не переходил границ. То есть он может что-то сказать, если ему что-то не понравится, но ни в коем случае он не обижает человека, это абсолютно удивительное качество у Никиты, — отметил Зуев.

