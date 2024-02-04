Закатил скандал с первых минут: Гордон выгнал Кологривого со съемок программы

Никита Кологривый прославился после роли Кащея в сериале «Слово пацана». Однако вскоре после окончания шоу фанаты узнали, что он не только хороший актер, но и довольно резкий в высказываниях человек. Всего за несколько месяцев Кологривый успел разругаться с актрисой Сашей Бортич, обвинив ее в отсутствии образования, назвать Данилу Козловского «лжеартистом» и раскритиковать рэпера Big Baby Tape за «дегенеративные» стихи.

