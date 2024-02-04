Закатил скандал с первых минут: Гордон выгнал Кологривого со съемок программы

Звезда сериала «Слово пацана» (18+) Никита Кологривый устроил скандал на передаче «Закрытый показ», которую ведет Александр Гордон. Актера позвали как эксперта на обсуждение фильма «Подельники» (16+) Евгения Григорьева. Когда ведущий попросил Кологривого рассказать, о чем кино, актер пустился в пространные объяснения смысла фильма.
— Я считаю, что кино про наше сознание и про наш быт, и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, нужды определенной, — ответил Никита Кологривый.
Такой ответ не устроил Гордона. Ведущий заявил, что не пошел бы смотреть кино, если бы ему его так описали, и попросил Кологривого сформулировать мысль короче и четче.
— Вам в двух словах нужно сказать? Давайте я вам в трех словах всю передачу закончу, — поинтересовался Кологривый.
Звезда «Слова пацана» обвинил Александра Гордона в том, что он устроил на передаче тоталитаризм. В ответ на это ведущий заявил, что он здесь решает, что для передачи хорошо, а что — нет.
— Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит, — резюмировал Гордон.
Никита Кологривый ответил, что не найдет диалога с ведущим, и покинул студию.
Никита Кологривый прославился после роли Кащея в сериале «Слово пацана». Однако вскоре после окончания шоу фанаты узнали, что он не только хороший актер, но и довольно резкий в высказываниях человек. Всего за несколько месяцев Кологривый успел разругаться с актрисой Сашей Бортич, обвинив ее в отсутствии образования, назвать Данилу Козловского «лжеартистом» и раскритиковать рэпера Big Baby Tape за «дегенеративные» стихи.