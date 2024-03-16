Никита Кологривый встретился с «Сибирской Круэллой» — видео пикантного момента

Никита Кологривый встал в планку с «Сибирской Круэллой» Ольгой Платоновой на фестивале кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа». Платонова заявила, что в планке с ней уже стояли Митя Фомин, Екатерина Варнава и Сергей Жуков, теперь пришла очередь Кологривого.
На видео звезды специально подняли одну ногу, чтобы стоять в планке было сложнее. Чуть позже блогер Ольга Платонова шлёпнула актёра по ягодице.
Напомним, что Ольга Платонова старается популяризировать спорт нестандартным способом. Она демонстрирует планку в неожиданных местах: в салоне самолета, в вагоне электрички, на улице, на сцене НОВАТа. Цирковой манеж добавлен в список — блогер выполнила спортивный элемент в своей эпатажной манере: в ярко-розовых сапогах на шпильке и неоново-салатовом плаще.
Кологривый прилетел в родной город вчера вечером, он съел шаурму, а после отдохнул в одном из баров Новосибирска. Сегодня звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн» выступит на кинофестивале и проведет автограф-сессию. Места на бесплатный фестиваль кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа» закончились еще 11 марта. Никита Кологривый сам записывал видеообращение к новосибирцам и приглашал прийти к нему на встречу.
Журналист НГС передает, что желающих встретиться со знаменитостью собралось много.
Ранее Никита Кологривый выложил в Сеть видео, где публично извинился перед фанатами за то, что не успел уделить время всем желающим сфотографироваться и пообщаться с ним.