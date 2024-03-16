Никита Кологривый встретился с «Сибирской Круэллой» — видео пикантного момента

Никита Кологривый встал в планку с «Сибирской Круэллой» Ольгой Платоновой на фестивале кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа». Платонова заявила, что в планке с ней уже стояли Митя Фомин, Екатерина Варнава и Сергей Жуков, теперь пришла очередь Кологривого.