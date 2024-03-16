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СрочноНикита Кологривый в Новосибирске
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Никита Кологривый встретился с «Сибирской Круэллой» — видео пикантного момента

Они вместе встали в планку в кинотеатре «Победа» в Новосибирске

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Для встречи с актером Ольга выбрала шикарный кокошник, блогер была в сапогах на высокой шпильке

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Никита Кологривый встал в планку с «Сибирской Круэллой» Ольгой Платоновой на фестивале кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа». Платонова заявила, что в планке с ней уже стояли Митя Фомин, Екатерина Варнава и Сергей Жуков, теперь пришла очередь Кологривого.

На видео звезды специально подняли одну ногу, чтобы стоять в планке было сложнее. Чуть позже блогер Ольга Платонова шлёпнула актёра по ягодице.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрит видео, как звезды стояли вместе в планке, здесь есть тот самый пикантный момент

Видео: Алена Золотухина / NGS.RU

Напомним, что Ольга Платонова старается популяризировать спорт нестандартным способом. Она демонстрирует планку в неожиданных местах: в салоне самолета, в вагоне электрички, на улице, на сцене НОВАТа. Цирковой манеж добавлен в список — блогер выполнила спортивный элемент в своей эпатажной манере: в ярко-розовых сапогах на шпильке и неоново-салатовом плаще.

Кологривый прилетел в родной город вчера вечером, он съел шаурму, а после отдохнул в одном из баров Новосибирска. Сегодня звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн» выступит на кинофестивале и проведет автограф-сессию. Места на бесплатный фестиваль кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа» закончились еще 11 марта. Никита Кологривый сам записывал видеообращение к новосибирцам и приглашал прийти к нему на встречу.

Журналист НГС передает, что желающих встретиться со знаменитостью собралось много.

Ранее Никита Кологривый выложил в Сеть видео, где публично извинился перед фанатами за то, что не успел уделить время всем желающим сфотографироваться и пообщаться с ним.

Никита КологривыйКинотеатр ПобедаОльга ПлатоноваПланкаАктерБлогер
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