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В ярко-розовых сапогах и на высокой шпильке: «Сибирская Круэлла» встала в планку на манеже цирка

Блогер Ольга Платонова эпатировала публику нестандартным подходом к спорту

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Ольге Платоновой предложили вступить в ряды цирковых артистов

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Самый эпатажный блогер Новосибирска Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла» выступила на сцене цирка. Она встала в планку вместе с известным гимнастом Дмитрием Ефремкиным.

Мероприятие, на котором Платонова в очередной раз заявила о себе, проходило в рамках презентации нового шоу «Королевский цирк» (0+)— это проект продюсерского центра Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании.

— Нам показали лишь часть шоу — впечатляюще. Дорогие декорации, костюмы, ухоженные животные. Очень красиво, — делится впечатлениями сибирячка.

Напомним, что Ольга Платонова старается популяризировать спорт нестандартным способом. Она демонстрирует планку в неожиданных местах: в салоне самолета, в вагоне электрички, на улице, на сцене НОВАТа. Цирковой манеж добавлен в список — блогер выполнила спортивный элемент в своей эпатажной манере: в ярко-розовых сапогах на шпильке и неоново-салатовом плаще.

В пару с Ольгой встал гимнаст Дмитрий Ефимкин. Зрители даже пошутили, предложили соревнование на время, предположив, что победу одержит Платонова — ей не в первой, а также высказали идею о том, что Ольге самой впору выступать наряду с циркачами.

Интригующие снимки публикуют сибирячки в своих социальных сетях: девушки демонстрируют чудеса растяжки и хвастаются, как включают свет ногой и сравнивают себя с ван Даммом.

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