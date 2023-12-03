Три выпендрежницы: сибирячки похвастались, как включают свет ногой и сравнили себя ван Даммом — фото их растяжек

Глядя на фото этих девушек, возникает разумный вопрос — а это вообще возможно? Чудеса растяжки вызывают невероятный восторг, особенно у тех, кто не может наклониться вниз, например, чтобы завязать шнурки, не согнув при этом колени. Корреспондент НГС поговорила с самыми гибкими сибирячками — они рассказали, как долго шли к тому, чтобы удивлять всех своими мостиками и шпагатами, и способны ли мужчины оценить такой приятный бонус.
Дарья Павлющенко, 27 лет
Основатель и тренер студии женского фитнеса
— С раннего возраста, когда я была в детском саду, я занималась гимнастикой и показывала хорошие результаты. Нас учили базовым элементам: колесо, мостик, шпагат, поэтому именно там мне впервые удалось сесть на поперечный шпагат. С тех пор я поддерживаю результат, пока удается неплохо. Своей растяжкой я горжусь: в любой ситуации могу сесть на шпагат или сделать красивую необычную фотографию на отдыхе.
У меня есть своя фишка — ноги «иксом». Так называют, когда коленный сустав может слегка разогнуться больше, чем нужно. Например, когда я сажусь на поперечный шпагат, могу спокойно оторвать пятки от пола. Выглядит необычно. Растяжка отлично помогает в быту. К примеру, когда я иду поесть в зал, а руки заняты едой, я выключаю свет на кухне ногой, это очень удобно.
Если посмотреть фотографии в соцсетях, то можно заметить, что фотографии, на которых девушки продемонстрировали растяжку, набирают больше активности, чем остальные, и в основном — от мужчин. Замечено на себе. Поэтому 100%: гибкие девушки привлекают их внимание больше.
В моем кругу общения уже все знают, что я могу и умею, поэтому шокировать их достаточно сложно. Тем более сейчас, когда все больше и больше девушек занимаются своей гибкостью, ходят на растяжку и добиваются хороших результатов, это уже становится некой нормой.
Мне нравится растяжка, потому что гибкость красит любую девушку, делает ее движения плавными, свободными и грациозными. Сочетая силовые тренировки для укрепления мышц и растяжку для расслабления, можно держать себя в форме и выглядеть моложе своих лет — это тоже огромный плюс.
Екатерина Богославец, 36 лет
Тренер и руководитель детского танцевального театра
— С пяти лет я занимаюсь хореографией и растяжкой, где шпагаты (я владею всеми видами) — неотъемлемая составляющая хорошего исполнителя хореографического искусства. Мне нравится моя функциональная гибкость, возможность выполнять движения с большей амплитудой. Удобно в быту — свет включить и выключить, если руки заняты, шнурки завязать не присаживаясь.
Раньше было особенно популярно сесть на шпагат в споре с кем-нибудь или же сесть на шпагат на свадьбе троюродного брата под аплодисменты всех твоих родственников. Моя самая любимая просьба: «Кать, станцуй нам и на шпагат в конце!» - под громкие аплодисменты. Конечно, гибкость и умение двигаться ритмично всегда вызывает восторг, восхищение или желание: «Я тоже так хочу!».
Пластичность и гибкость — это изящество, сексуальность, грация. Логично, что мужчины не любят костяных бабок Ежек. Есть понятие — деревянный, закостенелый или же покрылся известняком. Возможно, не каждому дано сесть на шпагат, но у стретчинга очень много плюсов, которые позволят чувствовать себя лучше и мобильнее — в этом деле важны системность и регулярность.
В мягком фитнесе есть такое направление, как стретчинг. Оно очень тактично подготавливает тело к физическим нагрузкам в будущем. Занятия стретчингом помогают смоделировать мышечный корсет, улучшить осанку и координацию, улучшить подвижность суставов, развить гибкость, продлить молодость, улучшить кровообращение и обмен веществ, и если есть потребность — сесть на шпагат.
Есть еще одно прекрасное направление SKYstretching — это растяжка в гамаках, шпагаты и растяжка в невесомом положении даются легче. Я обожаю все акробатические элементы в гамаке, чем сложнее, тем интереснее — это азарт на твою возможность. Обожаю все обрывы: с ветерком сорваться вниз и остаться при этом в гамаке — это выброс гормонов счастья: «Ура, я могу, у меня получилось».
Татьяна Кийченко, 24 года
Основатель студии растяжки и фитнеса, персональный тренер
— В моем послужном списке было много разных направлений, в которых растяжка была неотъемлемой частью. Я занималась акробатикой, хореографией, легкой атлетикой и чир спортом. По сей день я продолжаю работать над своим телом — являюсь персональным тренером по фитнесу и растяжке, владею всеми видами шпагата: продольный, поперечный, вертикальный. Поперечный шпагат с провисом, как у Жан-Клода ван Дамма на машинах — моя коронная фишка.
У меня был перерыв в спорте, к 17 годам я вернула свои навыки — проще, когда есть база, а не когда начинаешь с нуля, но и в этом случае все выполнимо. Да, есть такое понятие как природная гибкость, но работа над собой, усилия и системность приносят свои плоды. У меня на занятиях бывают люди, которые с ходу заявляют, что они деревянные — их мнение меняется после первого же занятия, а после нескольких уже виден результат.
Некоторые гимнастические элементы со стороны выглядят легко, но, по факту, выполнить их не так-то просто. Я веду блогерскую деятельность: как-то выкладывала видео, где я закидываю ногу на фонарь, завязываю шнурки, а после делаю переворот назад и ухожу из кадра. Видео набрало много просмотров, девушки писали мне, что хотят научиться также. Реакция на чудеса растяжки и гибкость — всегда одна: восхищение, особенно от мужчин.
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