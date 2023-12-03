Три выпендрежницы: сибирячки похвастались, как включают свет ногой и сравнили себя ван Даммом — фото их растяжек

У меня есть своя фишка — ноги «иксом». Так называют, когда коленный сустав может слегка разогнуться больше, чем нужно. Например, когда я сажусь на поперечный шпагат, могу спокойно оторвать пятки от пола. Выглядит необычно. Растяжка отлично помогает в быту. К примеру, когда я иду поесть в зал, а руки заняты едой, я выключаю свет на кухне ногой, это очень удобно.



Если посмотреть фотографии в соцсетях, то можно заметить, что фотографии, на которых девушки продемонстрировали растяжку, набирают больше активности, чем остальные, и в основном — от мужчин. Замечено на себе. Поэтому 100%: гибкие девушки привлекают их внимание больше.