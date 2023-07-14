«Сидела на шпагате и чай пила»: необычная история женщины, которая занялась балетом в 72 года

— Я в пять лет увидела черно-белое кино в деревенском клубе. Вы, наверное, такое кино никогда не смотрели, но с тех пор я и загорелась мечтой стать балериной, — рассказывает женщина.

Когда дом в Уфе был построен, а дети встали на ноги и зажили самостоятельно, Флария вспомнила о мечте и нашла подходящую для себя студию.

— Я увидела объявление, что открывается студия балета и растяжки. Сразу прибежала и с тех пор летаю на крыльях! — говорит Флария.