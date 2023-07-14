«Сидела на шпагате и чай пила»: необычная история женщины, которая занялась балетом в 72 года

Флария Парфентьева стала балериной в 72 года. Она успела поработать на двух заводах, вырастить двух детей, похоронить мужа и переехать. Лишь на пенсии нашлись силы и время осуществить детскую мечту. Сейчас женщине 74 года, и останавливаться она не собирается. Удивительную историю пенсионерки смотрите в коротком видео наших коллег из UFA1.RU, которое опубликовано чуть выше.
Флария уверенно выполняет балетные па и садится на шпагат. Об этом она мечтала с детства, но в ее городе не было танцевальных студий, а в Ленинград не отпускали родители.
— Я в пять лет увидела черно-белое кино в деревенском клубе. Вы, наверное, такое кино никогда не смотрели, но с тех пор я и загорелась мечтой стать балериной, — рассказывает женщина.
Когда дом в Уфе был построен, а дети встали на ноги и зажили самостоятельно, Флария вспомнила о мечте и нашла подходящую для себя студию.
— Я увидела объявление, что открывается студия балета и растяжки. Сразу прибежала и с тех пор летаю на крыльях! — говорит Флария.
В детстве она занималась гимнастикой, и ей помогла такая подготовка. Несмотря ни на что, уфимка продолжает постоянно работать над собой.
— Я каждый день сажусь на шпагат. Моя дочка даже видела, как я сидела на шпагате и чай пила, — говорит она.
В прошлом Флария училась в авиационном институте и работала программистом на заводе. Теперь она успешно совмещает балет и работу в IT — делает чат-боты для бизнеса. Полную историю