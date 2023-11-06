Железная пташка: сибирячка с боязнью высоты стала воздушной гимнасткой — теперь у нее своя спортшкола

Анне Юдиной всего 21 год. В столь юном возрасте она уже добилась немалых высот в спорте: девушка является многократным призером всероссийских соревнований по воздушной и художественной гимнастике. В 19 лет Анна открыла спортивную школу «Птица Сибири», где тренирует будущих чемпионов страны. Останавливаться на достигнутом не в ее правилах — только вперед, к мечте, к победе. Мы поговорили с чемпионкой страны по воздушному кольцу: она рассказала, как у нее получается добиваться успеха в любимом деле, о молодости, зависти, стремлениях, желании любить и заботиться о ком-то.
Анна Юдина — КМС по художественной гимнастике, чемпионка России по воздушному кольцу. Тренер чемпионов и призеров чемпионата и первенства России по воздушному кольцу, организатор всероссийских соревнований, судья международного уровня. Генеральный директор РФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Новосибирской области».
«Порой боль была невыносимой»
Анна Юдина родилась в городе Сковородино в Амурской области. Отец девочки — военный, поэтому семья часто переезжала, а воспоминания детства неразрывно связаны с природой, лесами, полями, коровами и курами. Когда Анне исполнилось 7 лет, мама настояла на переезде в город — так семья закрепилась в Новосибирске.
Большой город маленькой девочке казался удивительным: игрушки, сладости, одежда — все в доступе, а не по телевизору. Именно тогда Анна увидела рекламу художественной гимнастики и загорелась этим видом спорта. Родители не стали возражать и отвели дочь на занятия, и Анна быстро освоилась, тренировалась с удовольствием.
Раза два за год ей хотелось бросить занятия и быть как все дети: после школы идти играть на улицу, развлекаться. Но родители не пошли на поводу у дочери. Отец давал несколько дней на отдых, после чего девочка снова спокойно шла на занятия. Сейчас Анна рада, что мама и папа настояли на продолжении тренировок.
— Я получила разряд КМС по художественной гимнастике, выступала на соревнованиях. Со временем поняла, что не смогу выполнить МС: мне не хватало квалификации, нужно было больше времени, но у меня уже начала болеть спина. Были разного рода травмы, которые не позволяли мне работать на полную мощность. Порой боль была невыносимой, я не могла ни спать, ни сидеть в школе за партой, — вспоминает Анна Юдина.
Врачи в голос твердили ей, что при такой нагрузке боли очевидны: или смирись, или прекрати заниматься. Анна честно оценила свои шансы в направлении художественной гимнастики и начала искать смежные виды спорта, где она сможет реализоваться. На глаза снова попалась реклама, но уже воздушной гимнастики: красивая девушка на полотнах.
Анна не стала медлить и записалась на занятие даже не смотря на то, что жутко боялась высоты. На этот раз поддержку от родителей девушка не получила. Они сказали ей: раз такая самостоятельная, то оплачивай тренировки сама. К тому времени у Анны уже были подработки, и будучи упрямой, она согласилась и начала развиваться в новом направлении.
— Я пришла на занятия по пилону — ничего не получилось, болталась как сосиска. Пришла на полотна — не смогла подняться, не хватало физической силы. Это такое странное ощущение, когда ты кандидат в мастера спорта, выступаешь на крупных всероссийских соревнованиях, тебя готовят в мастера, и при этом ты не можешь выполнить элемент на пилоне или полотне. Тут же рядом дети лет 4–5 с легкостью исполняют сложные трюки, — делится Анна.
Девушка не сдалась и решила освоить воздушное кольцо — получилось. Вскоре ей поддались и пилон, и полотно, но кольцо все равно остается самым любимым.
«Люблю выступать на публике, а фотографироваться боюсь»
Однажды на соревнованиях Анну заметил фотограф и предложил сделать несколько фото. Девушка застеснялась, стала вставать в разные спортивные позировки, но фотограф предложил ей расслабиться: он отметил, что Анна очень красивая, и хотел сделать ее портрет.
— Мне было очень дискомфортно. Я поняла, что у меня есть проблема, которую нужно проработать. Это же странно: я люблю выступать на публике, а фотографироваться боюсь, начинаю стесняться и переживать. Я поделилась своими мыслями с родителями, папа предложил поискать модельное агентство, пошутил: может я и на каблуках научусь ходить, — вспоминает спортсменка.
Заграничных контрактов у Анны не было, хотя предложения поступали, и много. Девушка была тверда в своем намерении развиваться именно в спорте, а моделингом занималась для души.
— Я понимала, что мое место — здесь, моя основная работа — спорт. Я могу дать больше своему региону и стране, если буду в спорте, а не в моделинге. Я нигде себя не видела, кроме как в гимнастике. Я хотела и хочу развиваться в спортивной физической культуре и популяризировать ее — это моя цель, — объясняет Анна.
Фотографии Анны можно было увидеть на улицах города: девушка работала с местными брендами, рекламировала шоурумы, была лицом косметической марки Pease, снималась для рекламы обувного бренда Kari. К тому моменту она уже работала тренером по воздушной гимнастике, и она вспоминает, что дети нередко фотографировались на фоне рекламы с ней и присылали ей фото в сообщениях — было приятно.
«Птица Сибири»
Летом 2021 года Анна Юдина открыла свою студию воздушной гимнастики «Птица Сибири» — девушке тогда было всего 19 лет. Частично ей помогли родители: взяли кредит с условием, что выплачивать дочь будет сама. Другую часть средств на студию Анна скопила.
— Я помню, как была счастлива, когда купила зеленые кубики на пол. Пол был черный — как будто земля, зеленые кубики — ростки, голубые стены — воздух, небо, полет, — делится Анна.
Сегодня в студии работает много направлений: пилонный спорт, спортивно-воздушное кольцо, полотна, есть группы для мамы и ребенка, акробатика, танцы, растяжка и подкачка, есть персональные тренировки. Посещать студию могут и дети, и взрослые — все, кто хочет получить результат.
За два года студия расширилась, как по площади, так и по тренерскому составу. Занятия посещают около сотни детей, начиная от 3-х лет. Анна ориентируется во всех направлениях, но больше специализируется на воздушном кольце, ЛФК, пилатесе для взрослых, растяжке и подкачке. Раньше она работала с большими группами, но сейчас перешла на мини — до 4 человек: не успевает, много дополнительной работы.
— Я не хочу оставлять тренерство, мне нравится эта работа. Комфортнее всего мне со взрослыми и подростками — именно подростки позволяют мне смотреть на мир по-другому, — рассказывает сибирячка. — Каждый раз благодаря работе с ними я понимаю, что жизнь более глубинная и ценная, чем может казаться. У них я учусь ценить жизнь и время, в которое мы живем.
Анна называет себя строгим и дотошным тренером, говорит, что заставляет переделывать элементы, пока не получит желаемый результат. К детям, которые занимаются для себя, Анна лояльна, не требует такой жесткой чистоты выполнения элементов.
— Дети со мной не дружат, — признается Анна. — Я против демократии в тренировочном процессе, особенно если есть цель на спорт в высоких достижениях, не позволяю детям нарушать субординацию. Во внетренировочное время у нас много мероприятий, направленных на сплочение коллектива — там мы смеемся, танцуем, записываем видео для соцсетей. А в рабочее время каждый делает то, что должен: я — тренирую, дети — тренируются.
«Я живу свою жизнь здесь и сейчас»
Сегодня Анне Юдиной 21 год. Как в столь юном возрасте она добилась таких высот? Ответ простой: безостановочная работа с 15 лет и поддержка родителей, хоть и довольно строгих.
— У меня была мечта, я делала все для ее осуществления. Прогуливала школу, чтобы работать и тренироваться. Я никогда не позволяла себе бросать начатое, останавливаться на достигнутом — я всегда знала, что впереди меня ждет большая работа. Я понимала, если я хочу прожить жизнь счастливо и наполненно, мне нужно постараться сделать все возможное, чтобы это получить, — делится девушка.
Анна всегда хотела стать организатором соревнований, судьей, открыть свою школу и воспитать чемпионов — постепенно она осуществляла мечту за мечтой. Говорит, что никогда не боялась выглядеть глупо, задавать вопросы, казаться смешной или кому-то не понравиться. Постоянное развитие, обучение — Анне важно повышать свою квалификацию.
— У меня нет ощущения, что я упускаю молодость. У меня есть ощущение, что я живу свою жизнь здесь и сейчас. Благодаря работе с людьми я поняла, что жизнь очень многогранна. Годы летят на бешеной скорости, как ракета, у нас не так много времени на жизнь. Если есть цель, благая, которая несет польщу обществу, то почему нет? — рассуждает спортсменка.
Анне не важно, кто что про нее скажет, как подумает. Она сама знает, как ей поступить, понимает и принимает факт, что всегда будут люди с другим мнением. В школе у нее была подруга, которая не понимала, почему с учебы Анна бежит на тренировку, а с тренировки — на работу, не понимала, почему Анну не интересуют тусовки, мальчики, развлечения. Пути девушек в итоге разошлись.
— Я закрывала глаза с мыслями о том, что наши дети станут чемпионами России, что наш вид спорта признают официальным, — делится Анна. — Недавно нашу региональную федерацию аккредитовали сроком на два года под моим руководством. Это невероятные эмоции: осознавать, что мы вместе создаем и развиваем новый вид спорта.
Бывает, что к Анне относятся снисходительно из-за возраста, но отношение меняется, как только она начинает говорить. Часто ее переспрашивают, действительно ли ей 21 год, не верят, просят показать паспорт. Случалось, что ей ставили палки в колеса — по мнению Анны, это элементарная зависть, и относится она к этому с пониманием.
— В зрелом возрасте хочется твердой почвы под ногами, людям есть, что терять. А когда ты молода, у тебя больше энергии, юношеского максимализма, — рассуждает девушка.
«Мне стало не хватать теплоты»
Анна называет себя трудолюбивой, выносливой и педантичной, склонной к перфекционизму — по знаку зодиака она дева, а девушка верит в гороскопы. В свободное от работы и тренировок время она смотрит сериалы (правда, на скорости 2х — экономит время), любит гулять с бостон-терьером Мией.
— Я завела ее в момент, когда поняла, что дома меня никто не ждет. У меня в жизни столько целей, планов, работы, мне стало не хватать теплоты, любви, заботы. Мне захотелось не только отдавать себя в массы, но и посвящать конкретному человеку, за кем-то ухаживать, учиться делить пространство, ведь я тот еще интроверт — объясняет девушка.
Анна не замужем, но в будущем хотела бы выйти замуж, завести семью. Сегодня счастливой ее делают результаты ее работы и близкие люди.
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