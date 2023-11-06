Железная пташка: сибирячка с боязнью высоты стала воздушной гимнасткой — теперь у нее своя спортшкола

Анна Юдина — КМС по художественной гимнастике, чемпионка России по воздушному кольцу. Тренер чемпионов и призеров чемпионата и первенства России по воздушному кольцу, организатор всероссийских соревнований, судья международного уровня. Генеральный директор РФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Новосибирской области».





«Порой боль была невыносимой»

Анна Юдина родилась в городе Сковородино в Амурской области. Отец девочки — военный, поэтому семья часто переезжала, а воспоминания детства неразрывно связаны с природой, лесами, полями, коровами и курами. Когда Анне исполнилось 7 лет, мама настояла на переезде в город — так семья закрепилась в Новосибирске.