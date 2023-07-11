«Папа, я не стриптизер»: сибиряк пришел на пилон, чтобы впечатлить девушку, и стал чемпионом России

— Изначально я пришел на занятие к Марине Игнатенко, тренеру по стрипу и экзоту. Помню, как уснул в душе после первой тренировки — настолько вымотался. Ни зал, ни брусья меня так не изматывали. Обычно после тренировки ловишь бодрость, адреналин, а с пилоном по-другому: ты постоянно находишься в подсобранном состоянии, иначе слетишь с него. Снаряд требует постоянной физической сноровки, — объясняет Владимир.

У Марины Игнатенко он надолго не задержался — перешел в группу к тренеру Максиму Сидорову, который развивал спортивное направление. Владимиру захотелось испытать себя, свои силы, понять, на что способен.