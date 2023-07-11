«Папа, я не стриптизер»: сибиряк пришел на пилон, чтобы впечатлить девушку, и стал чемпионом России

Владимир Дронов — счастливый семьянин. Любящая жена, сын, который гордится своим папой. Мужчина работает в строительном магазине, а в свободное от основной деятельности время тренирует детей на пилоне. Владимир — чемпион России по пилонному спорту. История знакомства с этим направлением началась у него при необычных обстоятельствах. Случайный визит в студию танцев в итоге перерос в серьезное увлечение — корреспонденты НГС поговорили с Владимиром о сложных трюках, тренерстве, травмах, стереотипах и соревновательном духе.
«Ни зал, ни брусья меня так не изматывали»
Эта история началась около
— Изначально я пришел на занятие к Марине Игнатенко, тренеру по стрипу и экзоту. Помню, как уснул в душе после первой тренировки — настолько вымотался. Ни зал, ни брусья меня так не изматывали. Обычно после тренировки ловишь бодрость, адреналин, а с пилоном по-другому: ты постоянно находишься в подсобранном состоянии, иначе слетишь с него. Снаряд требует постоянной физической сноровки, — объясняет Владимир.
У Марины Игнатенко он надолго не задержался — перешел в группу к тренеру Максиму Сидорову, который развивал спортивное направление. Владимиру захотелось испытать себя, свои силы, понять, на что способен.
— Сильный спорт, это меня и привлекло. Близкий к воркауту. Ты постоянно в движении, то статика, то динамика. Постоянные синяки, ушибы, порезы — это тоже привлекало, своего рода маньячество. Если сделал элемент, а потом ничего не болит — значит, плохо сделал, а если синяк на полплеча — значит, хорошо поработал, — объясняет Владимир принцип тренировки.
Как и любой спорт, пилон имеет обратную сторону: иногда у Владимира случались травмы, но не серьезные. Самой тяжелой был вывих локтя при неудачном приземлении, как-то перед соревнованиями потянул запястье, но вообще после каждой тренировки остаются ушибы и синяки, говорит он.
— Снаряд не требует халтуры, нужно быть внимательным всю тренировку: как зашел в элемент — так же и вышел. Не можешь сделать — не делаешь, — объясняет тренер.
Один мужчина на чемпионате
В 2021 году комиссия Министерства спорта Российской Федерации признала пилонный спорт официальным видом спорта в России. Соревнования по пилону проходят по такому же принципу, что и спортивная гимнастика: спортсмену необходимо выполнить определенный набор элементов, комбинируя статику и динамику. Каждый элемент имеет свой балл. Не запрещено проявлять креативность — использовать реквизит или грим.
В прошлом году Владимир Дронов прошел квалификацию, выступил на отборочных соревнованиях и вышел на федеральный уровень, где занял первое место. В своей категории он был единственным мужчиной, остальные — девушки.
— Мало парней, кто занимается пилоном, еще меньше тех, кто выступает на зарегистрированных чемпионатах. Есть любительские соревнования 18+, там чуть больше парней, но всё равно их можно пересчитать по пальцам, — объясняет Владимир. — Мужской пилон интересен тем, что мы работаем на силу, у нас больше силовых элементов, присутствует соревновательный момент: кто сильнее, кто сделает сложный элемент, у кого линия горизонта ровнее. С девушками не посоревнуешься — они гибкие и изящные, с красивыми линиями, не то что мы.
Тренерство
В октябре прошлого года Владимир стал частью команды студии воздушной гимнастики «Птица Сибири», где воспитывают спортсменов с раннего возраста в направлении пилонного спорта, колец, полотен, акробатики. Владимир тренирует девочек от 8 до
— Моя первая тренировка в школе была как экзамен. Справился, видел по глазам, что девочки загорелись, меня это порадовало. Некоторые приходят уже подготовленные, с колец, некоторые начинают с нуля, постепенно нарабатывая дисциплину, — рассказывает Владимир.
Бывает, тренер с ученицами выходит заниматься на детскую спортивную площадку во дворе дома, где расположена студия.
— Подходят дети, спрашивают: «А можно с вами?» Конечно, можно. Мы за детский спорт — очень бодрит, когда ты можешь ребенка чему-то научить. Позанимались, полазали по брусьям — им интересно, в глазах азарт, они занимаются, а не сидят в телефоне, — делится тренер.
C учениками у Владимира дружеские отношения — он добрый тренер, но иногда может и построжиться: баловаться нельзя, важно соблюдать технику безопасности.
— Держу в ежовых рукавицах, — улыбается он. — Переживаю за них на соревнованиях, но стараюсь не давать слабины, приходиться варьировать. Нужно понимать: это не твой ребенок. Мой подрастет — буду и переживать, и тренировать. У детей столько энергии! Бывает, сам уже никакой, а они: еще, а вот это, то, можно еще? Говорю: завтра позанимаемся, нужно сохранить силы для завтрашнего дня.
Поддержка
Жена Владимира активно поддерживает увлечение мужа, приходит на выступления и соревнования, ездит вместе с ним по городам.
— Сестра тоже болеет за меня. Тишина в зале, и я слышу: «Вова, давай!» Родителям сказал, когда занимался уже около года. Спросили — что такое пилон? Говорю: штука такая вертикальная, как в фильмах у стриптизерш, только там сильнее и сложнее. Глядя на лицо папы, на всякий случай уточнил: «Папа, я не стриптизер», — улыбается Владимир и добавляет, что тесть и теща тоже в группе поддержки.
На основной работе первое время Владимир говорил, что занимается воркаутом — признается, что было немного стыдно перед парнями, что пошел на пилон ради девушки.
— А потом произошел случай: мы занимались с гирей. Есть элемент — нахват, качки его не могут сделать, потому что у них не развиты предплечья. Я сделал, а парень, мастер спорта — нет. Спросил меня, чем я занимаюсь таким? Говорю: пилоном. Он просто ушел, — делится Владимир.
Стереотипы
Владимир говорит, что уже давно не сталкивался со стереотипами о своем направлении. За
— Президент федерации Полина Волчек продвигает именно спорт, и люди уже знают, что такое пилон. Да, есть экзот, есть стрип, но мы в этом не участвуем. Наши спортсмены показывают другой спорт — у нас физуха. Есть нерадивые соревнования, где всё вперемешку: и стрип, и спорт, и экзот, и детское. Мое мнение как спортсмена и отца — это неправильно. К примеру, привел бы я дочку
Сын Владимира Степан уже начал проявлять интерес к спорту. Скоро мальчику исполнится
— Кричит: «Папа, смотри, я могу!» Говорю: Степа, тебе еще рано. Он смотрит, как выступают девочки, ему нравится. Я радуюсь, что ребенок тянется к спорту. Пусть он дальше захочет играть в шахматы — главное, чтобы был увлечен, ему неинтересно сидеть в телефоне. Думаю к сентябрю привести его на акробатику и потихоньку развивать к какому-нибудь направлению, — делится Владимир.
О жизни
По образованию Владимир — ветеринарный врач. По специальности мужчина не работал, но профессия всё равно присутствует в жизни: он помогает лечить животных друзей, берет кошек и собак на передержку, выкармливает щенков, которых находит на улицах, а потом пристраивает в добрые руки.
— Я поддерживаю связь с ребятами из университета, которые работают ветврачами. Подсказывают, как быть, — говорит Владимир.
Однажды Владимир решил испытать себя на «Гонке героев».
— Был момент в жизни: захотелось нового, но не понимал чего. Всё приелось, пилон каждый день, и тут на глаза попался баннер с рекламой «Гонок», записался в команду. До сих пор поддерживаю общение с ребятами, мы вместе ездили в Хакасию, участвовали еще в одной гонке. Интересные, разносторонние люди, — рассказывает Владимир Дронов.
Физическая подготовка помогла пройти трассу. Тренер планирует собрать команду от школы и пройти гонку еще раз вместе с тренерами «Птицы Сибири».
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