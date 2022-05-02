Как красивая многодетная сибирячка превратила свои увлечения в бизнес — у нее школа танцев и бренд одежды
Важной составляющей успеха в любом деле является способность любить себя — так считает девушка
Танцы и спорт вошли в жизнь Екатерины Родченко, когда она была еще маленькой семилетней девочкой. Процесс настолько завлек ее, что она решила связать с этим направлением свою жизнь. С 15 лет Екатерина начала вести тренировки у детей, а в
О материнстве и любви к себе
— Меня часто спрашивают о том, как я все успеваю. Думаю, все начинается от любви к себе. Когда она есть — любая из сфер жизни становится успешной и ты делаешь больше, чем можешь. Это как в спорте: тебе кажется, что ты устал и больше нет сил, но при этом ты очень хочешь достичь результата, побеждаешь себя и делаешь. Да, с тремя детьми не соскучишься, домашние хлопоты, быт, работа... Нужно ответить себе на вопрос: ты хочешь проиграть усталости и сдаться? Хочешь выглядеть хорошо или пойдешь катать коляску с грязной головой и в непонятной одежде? Каким тогда будет настроение и откуда взяться энергии? — рассуждает многодетная мама и добавляет, что именно энергия является залогом многофункциональности женщины.
— Здесь разговор даже не обо мне, а обо всех женщинах в декрете. Есть ребенок или несколько детей, есть быт — материнство — это огромнейшая и тяжелая работа. Но если хочешь делать хорошо и получать от своих действий энергию, нужно победить себя, победить усталость, нежелание, лень, победить страх выйти за рамки комфорта. Исходя из этого можно охватить рамки задач, которые стоят перед женщиной. Во главе — материнство. Откуда брать энергию? Нужно что-то еще, занятие, от которого женщина будет получать удовольствие и отвлекаться от рутины: прогулка по парку, визит в салон на бьюти-процедуру, что угодно. Ищите помощников, попросите подругу посидеть полчаса с ребенком, иначе можно сойти с ума, — делится Екатерина.
Когда дети Екатерины были совсем маленькие, ей помогала мама, а она сама могла выходить на работу. Сейчас дети ходят в сад, и у женщины появилось больше свободного времени, которое она с удовольствием тратит на себя, тренировки, любимое хобби. Раз в две недели в дом Родченко приходит помощница и наводит генеральную уборку, а Екатерина посвящает освободившееся время семье и детям.
— Как полюбить себя? Хм... Думаю, любовь к себе начинается с понимания и принятия того факта, что женщина не обязана заниматься только нужными и полезными делами, которые на нее накладывает жизнь. Ей нужно занятие, которое будет ее вдохновлять, хобби. Нравится рисовать? Рисуйте. Посвящайте хотя бы один час раз в неделю только себе, чтобы никто не дергал, освободите голову от тысячи задач, не думайте о работе. Любовь к себе формирует ухоженный внешний вид. Люди тратят одинаковое количество времени на то, чтобы одеться хорошо и не очень. Не обязательно носить брендовые вещи, достаточно того, чтобы они выглядели аккуратно, садились на фигуру и были к лицу.
Любовь к себе формируют успехи в делах, которыми мы занимаемся. Прокачивайте свои сильные стороны, не слабые. Когда вы будете чувствовать результат, то почувствуете уверенность в себе, появится энергия и к происходящим в жизни событиям вы начнете относиться по-другому, — подсказывает сибирячка.
О счастливом браке
Со своим мужем Дмитрием Екатерина познакомилась, когда была студенткой. Молодой человек учился на три курса старше и начал проявлять знаки внимания, завязались отношения, через
— Для женщины главное — быть за мужчиной, — считает Екатерина. — Мужчина — фундамент для крепкой семьи. У каждого из супругов в браке своя функция, а вместе они — слаженный механизм. Если сломается одно звено — весь механизм остановится. Я чувствую себя комфортно на своем женском месте, я не являюсь двигателем, который тащит все на себе. Мой муж решает мужские вопросы, я занимаюсь женскими, наши роли распределились сами. За ним не нужно ходить, как за маленьким ребенком. В компании своего мужа я всегда чувствую себя защищенной, так было с самого начала знакомства. Я будто у него под крылом. У нас обоих сильный характер, но у него — сильнее. Если бы рядом со мной был мужчина слабее, вряд ли бы что-то получилось. Думаю, мой секрет счастливого брака в том, что рядом со мной сильный мужчина.
О красоте
Формула красоты у Екатерины Родченко простая и всем известная: правильное питание и спорт. Женщина признается, что до
— Питание сильно связано с нашим настроением, энергией, внешним видом. Раньше я об этом не задумывалась, а сейчас углубилась в тему. Я не вегетарианка, ем белковую пищу, но у меня нет желания запихивать в рот все подряд. Сейчас у меня детокс-программа: я исключила глютен, молочку, крахмал. Очень хорошо себя чувствую. 70% — питание и только 30% — спорт, жирок с живота не уйдет, если мы будем есть бесконтрольно, — говорит Екатерина.
В свои 33 года Екатерина не сделала ни одного укола красоты. Косметолога посещает только ради процедуры увлажнения, говорит — хочет максимально долго ничего не делать, пока это не станет необходимостью. Екатерина не спит лицом в подушку, чтобы на лице преждевременно не появлялись морщины, старается не хмурить лоб, а на солнце всегда надевает очки, чтобы из-за прищура не появились гусиные лапки вокруг глаз.
О спорте, танцах и преподавании
Папа Екатерины мечтал, чтобы его дочь сделала карьеру в сфере спорта, но так вышло, что девочку поздно отдали на гимнастику — в
— Постепенно меня начали приглашать вести занятия в другие центры. Так началась моя преподавательская деятельность, которая мне очень нравилась. Я вела детские группы до рождения первого ребенка —
В 16 лет она окончила курсы фитнес-инструкторов и начала вести взрослые группы: фитнес, растяжка, латинские танцы. В
— Я даже не знала толком, что такое пилон, что с ним делать. Мое направление — воздушная гимнастика, я выполняю различные гимнастические элементы на растяжку, гибкость, на силу. В
О бизнесе
Идея открыть свою студию появилась у Екатерины, когда она училась в университете. Девушка вела огромное количество групп в разных центрах, раскиданных по городу, и сильно уставала от этого. Хотелось осесть в одном месте. Скопив
— Первое помещение было рядом с домом, неудачное. Там были низкие потолки —
Школа танцев Studio 64 существует уже 12 лет, за это время Екатерине удалось сформировать мощный тренерский состав, развить несколько танцевальных направлений: пилон, полотна, кольца, вог, дэнсхолл и прочее. Школа ориентирована на разный возраст — занимаются и дети, и взрослые.
— Думаю, успешность школы заключается в том, что в центре нее я сама как тренер. Если бы я была только в руководящей должности, были бы риски. Потеря тренера — потеря клиентов. Люди идут на тренера. У меня большое количество наработанной клиентуры, многие занимаются у меня по несколько лет. Нужно заниматься тем бизнесом, в котором разбираешься, в котором ты участник процесса — тогда дела будут идти хорошо, — говорит Екатерина Родченко.
О любимом деле
В старших классах Екатерина ходила на УПК (учебно-производственный комбинат), где научилась базовым навыкам кройки и шитья. Впоследствии в декрете она решила вновь обратиться к некогда любимому занятию и окончила специальные курсы.
— Мне хотелось заниматься чем-то еще, помимо работы и детей, я начала шить. Сначала для себя и близких, а потом почувствовала, что настал момент — пора действовать. У меня есть подруга, тоже мама в декрете, с которой мы решили попробовать заняться одеждой. Сейчас у нас небольшой ассортимент, есть свои лекала, некоторые мы заказываем на производстве, — перечисляет Екатерины.
Свой бренд одежды девушки назвали Verba. Уже год, как они шьют необычные женственные костюмы с худи и велосипедками, которые отличаются от привычных моделей. Платья, топы и нежные костюмы с рюшами, обязательно обозначить талию — чтобы соблюсти пропорции. Доход на сегодня небольшой, весь находится в обороте. В планах — расширение ассортимента и открытие в офлайн-формате.
— Я всегда знала, что буду заниматься одеждой. Я эстет в душе, люблю все красивое, чувство прекрасного доминирует во мне. Это не бизнес, а удовольствие, — улыбается Екатерина Родченко.
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