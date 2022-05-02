Как красивая многодетная сибирячка превратила свои увлечения в бизнес — у нее школа танцев и бренд одежды

О материнстве и любви к себе

— Меня часто спрашивают о том, как я все успеваю. Думаю, все начинается от любви к себе. Когда она есть — любая из сфер жизни становится успешной и ты делаешь больше, чем можешь. Это как в спорте: тебе кажется, что ты устал и больше нет сил, но при этом ты очень хочешь достичь результата, побеждаешь себя и делаешь. Да, с тремя детьми не соскучишься, домашние хлопоты, быт, работа... Нужно ответить себе на вопрос: ты хочешь проиграть усталости и сдаться? Хочешь выглядеть хорошо или пойдешь катать коляску с грязной головой и в непонятной одежде? Каким тогда будет настроение и откуда взяться энергии? — рассуждает многодетная мама и добавляет, что именно энергия является залогом многофункциональности женщины.

— Здесь разговор даже не обо мне, а обо всех женщинах в декрете. Есть ребенок или несколько детей, есть быт — материнство — это огромнейшая и тяжелая работа. Но если хочешь делать хорошо и получать от своих действий энергию, нужно победить себя, победить усталость, нежелание, лень, победить страх выйти за рамки комфорта. Исходя из этого можно охватить рамки задач, которые стоят перед женщиной. Во главе — материнство. Откуда брать энергию? Нужно что-то еще, занятие, от которого женщина будет получать удовольствие и отвлекаться от рутины: прогулка по парку, визит в салон на бьюти-процедуру, что угодно. Ищите помощников, попросите подругу посидеть полчаса с ребенком, иначе можно сойти с ума, — делится Екатерина.

