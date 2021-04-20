«Практиковала депиляцию на диване»: как девочка с Чемского открыла 29 салонов и купила первый в городе Lamborghini

Салоны сети «Марлен» являются прибыльным и стабильным бизнесом, который развивается на собственные средства без кредитных вложений — на развитие новых салонов ушло около 56 миллионов рублей. Сейчас, говорит Марина, цифра ее дохода выросла в такую, о которой она «даже не могла мечтать»:

— Мне хватает на то, чтобы содержать свой бизнес, содержать недвижимость, дорогую машину и жить с комфортом. Я никогда не думала, что летняя подработка обернется для меня делом всей жизни — на сегодняшний день я нигде не работала, кроме своих салонов, и счастлива из-за этого. В 18 лет я смогла найти любимое занятие, которое со мной по сей день.



В своей работе Марина придерживается принципа: сделал дело — получи награду. Поставив себе цель — успешно открыть три салона, — Марина пообещала себе дорогую машину. Теперь ярко-желтый автомобиль — единственная модель Lamborghini Urus в нашем городе стоимостью выше 15 миллионов рублей.

— Человек, который много работает, заслуживает хорошо жить. Я не скрываю, на что сама заработала, я могу так жить, могу себе это позволить. У меня всегда было огромное желание работать и зарабатывать, оно и сейчас присутствует. Я не знаю, на сколько хватит этого запала, но пока он живет, — говорит Марина. — Возможно, у меня получается за счет того, что я умею правильно реагировать на негатив. Если я вижу, что ошиблась, развернусь и исправлю ошибку, признаю ее. В детстве я отдыхала с родителями на турбазе на Ордынском, мы приезжаем туда до сих пор, отдыхаем в палатках. Конечно, мне привычнее комфортные условия, но я могу справляться и так, на берегу Оби. Мы возим с собой детей, показываем им, как жить в палатках — я топлю за простоту, меня не испортили деньги, я остаюсь таким же человеком.

Семья и дети

Со своим мужем Марина познакомилась еще в юности — ей было 15 лет. Девушка ехала на маршрутке, а будущий супруг — следом за маршруткой на машине. Приметив Марину в окно, он не упустил возможности завязать общение. Со временем юношеская любовь переросла в крепкую семью.

— Мы не идеальная семья, мы, как и все, ссоримся, живем эмоциями. Много времени мы проводим в командировках, бывает, что не видимся по 2–3 месяца. Я благодарна своему супругу за то, что он принимает мой образ жизни, за то, что он уважает мою работу и научился подстраиваться под мой график. Мы мало времени проводим вместе, но стараемся делать это качественно, в отпуск всегда летаем вместе. Мы слишком много работаем, чтобы позволить отдыхать раздельно, дети всегда с нами, в свои 6–7 лет объездили уже много стран, — говорит Марина.

Совсем скоро семья полетит отдыхать на Мальдивы, где Марина обещает на 12 дней выключиться из рабочего процесса и спокойно отдохнуть.