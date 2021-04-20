«Практиковала депиляцию на диване»: как девочка с Чемского открыла 29 салонов и купила первый в городе Lamborghini

Жительница Новосибирска открыла 29 салонов красоты с нуля
Марина Белкина начала свой путь 12 лет назад с маленькой кабинки депиляции в торговом центре «Авоська» на Юго-Западном жилмассиве. Со временем простая кабинка превратилась в салон, который стал началом становления большой сети по России. Сегодня сибирячка является владелицей 29 салонов красоты «Марлен» и Sахар, лауреатом премии «Главные женщины Сибири — 2019», а еще — женой и мамой двоих детей. Специально для НГС Марина Белкина рассказала историю своего успеха с самого начала.
Начало
Марина Белкина родилась в простой семье. Детство и юность провела на Северо-Чемском жилмассиве, училась в местной школе, а потом поступила в институт — СГУВТ, специальность — «экономика и управление на предприятии». Девушка хорошо училась, занималась спортом, была в сборной города по легкой атлетике, вела активный образ жизни. Марине было 18 лет, когда к ней в голову закралась идея — найти работу на лето и подкопить немного денег. Тогда она даже не подозревала, как круто повернется ее жизнь.
— На тот момент я сама начала пользоваться бьюти-процедурами. Нашла салон, который предлагал нужную мне услугу доступно и качественно, в то время как в других салонах было дорого. Я тогда подумала: «Если есть спрос на доступную услугу на площади Калинина, почему бы не сделать такую же на левом берегу?» Тогда я считала, что это будут проведенные с пользой летние каникулы. Я пошла на курсы — учили плохо. Начала практиковать депиляцию на моделях прямо дома, на диване, — вспоминает начало своей истории владелица сети салонов «Марлен».
Со стипендии у Марины было накоплено 20 тысяч рублей — девушка хотела летом отучиться на права, но, посоветовавшись с родителями, решила пустить деньги на реализацию своей идеи.
— За то лето я заработала 8 тысяч рублей и была безумно счастлива. Проблемы начались, когда август подошел к концу и меня попросили освободить место, — рассказывает Марина о том, что было дальше.
Выбор, перед которым она тогда встала — закончить или продолжить, — помог выйти ей из зоны комфорта и стал отправной точкой в большое будущее.
— Я сомневалась. С одной стороны, мне думалось, что лето закончилось, пора возвращаться на учебу, идею с подработкой на лето я реализовала. С другой — меня мотивировали деньги, я почувствовала, что они у меня есть. У меня была материальная мотивация, а не глубокое желание сделать всех людей красивыми. Мне комфортно было жить с этими деньгами, а без моего детища денег у меня не будет, — вспоминает бизнесвумен.
Развитие
Марина съехала со своего первого рабочего места и развернула бурную деятельность. К тому моменту она накопила уже 30 тысяч рублей, которые ушли на открытие первого салона депиляции. Марина арендовала небольшое помещение на площади Маркса, где сама сделала ремонт, пригласила на работу мастеров и начала принимать клиенток уже не только в качестве мастера депиляции, но и в качестве владелицы салона.
— Человеку легко делать первый шаг, потому что он замотивирован деньгами. Есть понимание предпринимателя, а есть понимание бизнесмена. Предпринимателю, который легко предпринял свой первый шаг и открыл свою первую точку, гораздо сложнее сделать второй шаг и пойти на масштабирование. Я также стояла перед выбором — остаться в зоне комфорта или выйти из нее. Почему я открыла второй салон? Мне пришло понимание: за полгода работы я смогла наработать клиентскую базу, начала зарабатывать неплохие на тот момент деньги и осознала, что мы уникальны — моя компания даже без рекламы дает людям то, чего не могут дать другие, наш продукт продается, — рассказывает Марина Белкина.
Масштабировать бизнес сибирячка начала с новых направлений:
— Если мы смогли привести клиента на одну услугу, почему бы не увеличить чек и не пригласить его на маникюр, педикюр или ресницы? Мы начали изучать эти направления и потихоньку вводить, а когда поняли, что салон хорошо работает, то открыли вторую точку. Когда человек делает второй шаг, то он из предпринимателя превращается в бизнесмена. 90% людей живут в зоне комфорта и только 10% рискует и много работает — весь мой бизнес по сей день построен на трудоголизме, — объясняет Марина свою позицию.
С тех пор Марина Белкина открыла уже 29 салонов в нескольких городах, а сейчас планирует запуск салонов в Москве и даже в Америке. За первые 8 лет работы было открыто 9 салонов, а за последние три года сибирячка открыла сразу 20 салонов красоты. Такую скорость Марина объясняет тем, что построение бизнеса в ее понимании — это постоянное развитие. Каждый день она и ее команда делают маленькие шаги к развитию и улучшают компанию, учатся новому и применяют полученные знания на практике.
Около пяти лет Марина продолжала работать мастером депиляции в своих салонах красоты. Она говорит, что с удовольствием продолжала бы это занятие, если бы не семейные обстоятельства, а именно рождение детей.
— Я поняла, что в какой-то момент нужно идти дальше. Собственник любого бизнеса первоочередно должен заниматься планированием и смотреть в долгосрочную перспективу. 30% времени продумывать, просматривать и анализировать маршрут. В остальное время — заниматься тем, чем ему хочется. Нравится работать мастером — почему бы и нет, если делать это структурировано, например, выходить на один день, — рассуждает Марина Белкина. — В кругах бьюти-бизнеса разнятся мнения на тему того, должен ли владелец сам выходить к клиентам или нет. Кто-то считает, что это ошибка, а кто-то придерживается позиции, что лучшее становление идет через профессионализм и понимание мастерства, владением техники. Это моя история.
В итоге Марина Белкина ушла от мастерства и помимо управления занимается тренингами, приемами аттестации, маркетингом. Кроме салонов красоты, у сибирячки есть бьюти-магазин с косметикой для депиляции, куда она выходит менеджером на один день, чтобы лучше понимать запрос клиентов.
— Мне это нравится. Мы находимся на этапе становления магазина, я пробую, общаюсь с клиентами и нахожу ответы на многие вопросы, — объясняет Марина свой выбор.
Критика
Долгое время Марина Белкина оставалась за кадром, не хотела огласки и шумихи вокруг своего имени. Но два года назад ее мнение поменялось: сибирячка пришла к выводу — бизнес должен иметь лицо, он должен быть живым и настоящим. Так Марина начала развивать свой бренд через страницы в соцсетях, начала развивать себя как спикера и выступать на бьюти-форумах.
— Критика в мой адрес обычно выражается через стереотип о том, что бьюти-бизнес — это несерьезно, не особо прибыльно, мужья открывают его своим женам. Я не согласна — это такой же бизнес, сложный. Столкнувшись с магазинами, я поняла, что сфера услуг гораздо сложнее, чем продажа. Кроме того, я сталкиваюсь с мнением, что я не сама заработала то, что имею — у меня богатый папа, потому я и налегке. Много раз мне писали: «Марина, поставьте брекеты, у вас кривые зубы». Я прислушалась. Прошло уже больше недели, как я поставила себе брекеты, буду ходить два года. Я понимаю, что, если хочешь продвигать себя как бренд и приближаться к идеалу, нужно быть готовым к переменам и не раздражать людей, — считает Марина.
Предательства и выгорание
Марина говорит, что у нее уже сформировался иммунитет, и она научилась не реагировать бурно на неприятности. Раньше уход мастера вызывал слезы, пропадало желание что-либо делать, бывало, начиналась даже депрессия. Сейчас сибирячка уверена, что решить можно всё, было бы желание.
— Порой накатывает волна выгорания — чаще она связана с переработкой, непониманием, что есть выходные. Нужно учиться отдыхать. Я сейчас нахожусь в Москве, и у меня много работы, но я пришла в парк покататься на велосипеде, потому что мне нужен отдых, мне нужно зарядиться. Если я не буду впитывать энергию, я не буду такой продуктивной, — говорит Марина и добавляет, что силы и вдохновение ей дают ее семья и друзья.
В Маринином бизнесе работают ее семья, родственники, подруги детства, друзья. Многие рядом с ней уже 10 лет — они управляют салонами в других городах — карьерный рост в компании довольно четкий: продвижение по службе получают сотрудники, проработавшие несколько лет.
— Было несколько предательств, но на общем фоне они незаметны. В первый раз предательство пережить было больно, а второй раз — это как работа над ошибками. Четкая система работы позволяет сохранить и дружбу, и работу. Вечером мы можем пить вино, а утром я буду принимать аттестацию. На работе мы работаем, а дома отдыхаем, — говорит Марина Белкина.
Деньги
О себе Марина Белкина говорит как о человеке, который не живет сегодняшним днем, а смотрит на перспективу. Многие считают, что, имея такой высокий доход, Марина экономит на себе.
— На свой первый большой заработок я купила квартиру — «однушку» на МЖК, я была так рада, мне было лет 20. Еще мне захотелось потешить себя, и я приобрела красный «Мерседес», — рассказывает Марина о своих первых больших тратах.
Сибирячка говорит, что она никогда не жила на свою полную зарплату. В детстве родители очень хорошо объяснили ей ценность денег, и когда доходы Марины начали превышать расходы, она стала откладывать деньги и инвестировать их в полезное — в бизнес или имущество.
— Я себя контролирую, никогда не живу на максимум, на свой полный доход, я боюсь, что превращусь не в себя. Я видела много людей, которых испортили деньги. Это мой страх, — делится Марина. — Я не хочу испытывать чувство — больше и больше, думать через призму денег, а потом вытягивать деньги из бизнеса.
Салоны сети «Марлен» являются прибыльным и стабильным бизнесом, который развивается на собственные средства без кредитных вложений — на развитие новых салонов ушло около 56 миллионов рублей. Сейчас, говорит Марина, цифра ее дохода выросла в такую, о которой она «даже не могла мечтать»:
— Мне хватает на то, чтобы содержать свой бизнес, содержать недвижимость, дорогую машину и жить с комфортом. Я никогда не думала, что летняя подработка обернется для меня делом всей жизни — на сегодняшний день я нигде не работала, кроме своих салонов, и счастлива из-за этого. В 18 лет я смогла найти любимое занятие, которое со мной по сей день.
В своей работе Марина придерживается принципа: сделал дело — получи награду. Поставив себе цель — успешно открыть три салона, — Марина пообещала себе дорогую машину. Теперь ярко-желтый автомобиль — единственная модель Lamborghini Urus в нашем городе стоимостью выше 15 миллионов рублей.
— Человек, который много работает, заслуживает хорошо жить. Я не скрываю, на что сама заработала, я могу так жить, могу себе это позволить. У меня всегда было огромное желание работать и зарабатывать, оно и сейчас присутствует. Я не знаю, на сколько хватит этого запала, но пока он живет, — говорит Марина. — Возможно, у меня получается за счет того, что я умею правильно реагировать на негатив. Если я вижу, что ошиблась, развернусь и исправлю ошибку, признаю ее. В детстве я отдыхала с родителями на турбазе на Ордынском, мы приезжаем туда до сих пор, отдыхаем в палатках. Конечно, мне привычнее комфортные условия, но я могу справляться и так, на берегу Оби. Мы возим с собой детей, показываем им, как жить в палатках — я топлю за простоту, меня не испортили деньги, я остаюсь таким же человеком.
Семья и дети
Со своим мужем Марина познакомилась еще в юности — ей было 15 лет. Девушка ехала на маршрутке, а будущий супруг — следом за маршруткой на машине. Приметив Марину в окно, он не упустил возможности завязать общение. Со временем юношеская любовь переросла в крепкую семью.
— Мы не идеальная семья, мы, как и все, ссоримся, живем эмоциями. Много времени мы проводим в командировках, бывает, что не видимся по 2–3 месяца. Я благодарна своему супругу за то, что он принимает мой образ жизни, за то, что он уважает мою работу и научился подстраиваться под мой график. Мы мало времени проводим вместе, но стараемся делать это качественно, в отпуск всегда летаем вместе. Мы слишком много работаем, чтобы позволить отдыхать раздельно, дети всегда с нами, в свои 6–7 лет объездили уже много стран, — говорит Марина.
Совсем скоро семья полетит отдыхать на Мальдивы, где Марина обещает на 12 дней выключиться из рабочего процесса и спокойно отдохнуть.
У мужа Марины собственный бизнес, не имеющий отношения к работе жены. Марина — приверженец того, что супруги не должны быть партнерами и работать вместе.
— Мы никогда не работаем на одной территории во благо сохранения семейных отношений. Мы современная семья и живем по правилам XXI века, принимаем все решения вместе, если кто-то не согласен, уступаем по очереди. 15 лет назад мы договорились друг друга не обманывать, лучше говорить всё как есть со всеми вытекающими последствиями. Если мы ругаемся, это нормально и так же нормально, что есть выход из любой ситуации. Например, проблема в недопонимании, значит, идем к психологу. Если семья, значит, общие деньги, честно не понимаю семьи, когда муж или жена одеваются лучше или ездят на более дорогих автомобилях, — рассказывает о своей семье Марина.
У супругов двое детей — сын и дочь, оба в курсе всех дел мамы, успели побывать в каждом салоне, и, со слов Марины, оба понимают, что значит мамина работа. Марина их воспитывает по такому же принципу, как и саму себя: если хотят новую игрушку, то сначала выполняют условия — слушаются родителей, убирают игрушки, ходят на тренировки или занимаются с логопедом английским.
— Мои дети появились в процессе создания моего бизнеса, который не остановился в развитии. Мы живем в современном мире, где женщина рожает детей и работает, выход из ситуации найти можно — прибегнуть к помощи бабушки или няни, — считает Марина.
Жизненные правила и установки
Когда у Марины появляется свободная минутка, она ложится отдыхать, включает сериал и ничего не делает — такое бывает довольно редко.
— Год назад я пришла на точную систему планирования. Не сразу, конечно, это непросто. Суть в том, что ты планируешь каждую свободную минуту, чем займешься в выходной — поспишь, посмотришь сериал или что-то еще. Ставишь четкую цель на день. Каждый день я читаю по полчаса или часу, поставила цель прочесть за год 52 книги, — делится Марина своими планами.
Стройную фигуру сибирячка поддерживает регулярными занятиями спортом — три раза в неделю Марина занимается в зале, а если не успевает, то подключает домашнюю гимнастику: по 50 раз упражнений на ноги, пресс и руки, это занимает всего 15 минут в день. Марина говорит, что со спортом чувствует в своем теле силу, а без него быстро утомляется и теряет продуктивность.
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