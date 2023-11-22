Страсти по Замбии: афросибирячка стала самой сексуальной женщиной Новосибирска — она считает себя русской

Дженис Муэ — профессиональная модель, крутой специалист по недвижимости и просто красивая девушка. К своим 33 годам она добилась немалых высот в обеих сферах деятельности, купила квартиру, машину, достраивает дом. Афросибирячка привыкла ставить для себя сложные задачи и решать их несмотря ни на что. Она называет себя лидером и достигатором. На прошлой неделе Дженис победила в конкурсе красоты — получила корону и титул. Мы решили познакомиться поближе с целеустремленной красавицей — рассказываем ее историю.
О детстве и родителях
Мама и папа Дженис Муэ познакомились в Москве в Университете дружбы народов Патриса Лумумбы. Молодая русская студентка влюбилась в красивого высокого африканского парня, и он ответил ей взаимностью. После окончания учебы пара поженилась, и вскоре у них родилась Дженис. Девушка говорит, что до сих пор любовь родителей является для нее эталоном взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
Полное имя красивой афросибирячки — Дженис Мапуле Айван Муэ, где Айван — отчество, а Муэ — фамилия. Второе имя — Мапуле — имеет для нее сакральное значение: Дженис не раскрывает его смысл, и так ее называют лишь самые близкие люди. Но неважно, полностью она представляется людям или называет лишь сокращенное имя — вау-эффект гарантирован.
— Я родилась и выросла в Сибири, никуда не переезжала. В детстве у меня была хорошая компания, никто не дразнил меня из-за внешности, наоборот — дети тянулись ко мне, у меня всегда было много друзей. По сей день я общаюсь с одноклассниками, у нас теплые взаимоотношения, — рассказывает Дженис. — Люди всегда проявляли ко мне интерес, не только в школе. У меня всегда много внимания, люди хотят знакомиться и общаться со мной, у меня позитивная энергетика.
Дженис считает себя русской, с русским менталитетом. В Южной Африке она никогда не была, но путешествие на родину отца — в Замбию есть в планах, она постоянно на связи с родственниками с другого континента.
О моделинге
Карьеру модели Дженис начала в 15 лет с мехового салона «Минус 30» — до сих пор она является лицом бренда, ее фото в шубах можно встретить как по городу, так и на фасаде здания, где располагается салон.
— Моя внешность с того времени не сильно поменялась, — шутит девушка.
Дженис профессиональная фотомодель. Участие в дефиле она иногда принимает, но фотографироваться ей нравится больше.
— Я активно участвую в съемках по несколько раз в неделю, а иногда и по 2–3 раза за день. Летаю за границу сниматься с заказчиками: к примеру, три недели назад я вернулась из Стамбула, недавно летала в Китай. Я совмещаю отдых с работой, для меня это идеальное соотношение, — продолжает рассказывать Дженис Муэ.
В карьере модели ей нравится не только сам процесс, но и приготовительные хлопоты: работа стилистов, визажистов, фотографов, видеографов.
— Этот процесс очень раскрывает женственность, ты будто окутан в нечто красивое, волшебное, как в сказке — это мое личное видение. Прекрасно, когда получаются красивые фото, вдвойне прекраснее, когда получаешь приятную обратную связь от заказчика. Я очень люблю, когда мои фотографии приносят удовольствие и денежный поток и мне, и заказчику, — говорит афросибирячка.
Дженис серьезно и ответственно относится к своему увлечению: работает только с проверенными заказчиками и может отказаться от съемки, если ей покажется, что команда недостаточно сильна. Ни за какие деньги она не станет сниматься в слишком откровенных или пошлых проектах, также не станет рекламировать лекарственные препараты и прочие щекотливые товары. Она снимается преимущественно для маркетплейсов и соцсетей разных российских и иностранных брендов. Моделинг Дженис относит скорее к хобби, которое приносит ей весьма приличный заработок.
О работе в сфере недвижимости
Основное рабочее направление Дженис — недвижимость.
— Я не люблю слово риелтор. Я специалист по недвижимости — это более емкое определение того, чем я занимаюсь. Я не только помогаю продать и купить, но и консультирую по юридическим аспектам, ипотеке, инвестициям в недвижимость, сопровождаю клиентов во время сделки от начала до конца, — объясняет Дженис.
Афросибирячка считает, что закрывать сделки в первую очередь ей помогает компетенция, но не отрицает, что экзотическая внешность тоже играет роль.
— В первую очередь клиенту нужен грамотный специалист, а ухоженный внешний вид — это уже второе. Но другого шанса произвести первое впечатление не будет, — говорит Дженис и соглашается с мнением, что все же к притягательному и красивому человеку люди испытывают положительные эмоции.
О конкурсах красоты
Недавно Дженис победила в конкурсе красоты, на котором выбирали самую сексуальную женщину города — во втором сезоне Sexy Queen of Siberia. Дженис получила титул Sexy Lady of Siberia и с гордостью надела корону.
— Я шла побеждать, просто участие мне было не интересно. Многие думают, что в конкурсах красоты нет ничего сложного — это неправда. Участие в таком проекте очень энергозатратно: нужно прикладывать максимум усилий на каждом этапе, быть самой умной, смекалистой, красивой. Корона просто так не достается, — делится Дженис.
Быть участницей ей понравилось, она прониклась атмосферой, подружилась с другими конкурсантками.
— У нас была интересная программа: мы ездили на мастер-классы, посещали SPA, пели в караоке, ходили в ресторан все вместе. Было много репетиций финального танца, проходки — такая приятная усталость, — продолжает Дженис.
Девушка показала себя достойно: сделала мощную визитку, проявила себя в каждом из этапов и члены жюри отдали ей победу. О победе говорит просто: поставила себе цель, задала планку и шла к ней. Признается, что у нее не было слез — просто была рада, что сделала то, чего хотела.
О личном
У Дженис много поклонников, но девушке их ухаживания не интересны. Она не считает нужным тратить свое время на пустые прогулки с посторонними людьми. Кроме того, Дженис не свободна. В будущем девушка хочет выйти замуж, завести семью, родить детей.
Себя Дженис Муэ называет характерной и сильной, целеустремленной, а еще доброй и понимающей.
— Я — лидер, люблю добиваться поставленных целей. Достигатор: люблю приходить к тому результату, который запланировала. Я за реализацию в карьере. В моей сфере мне нравится решать сложные задачи, доказывать прежде всего самой себе, что я могу. Главное не бояться, а начать: большая дорога начинается с первого шага, мне нравится шагать вперед, — рассуждает афросибирячка. — Мне нравится делать из ничего что-то значимое, помогать людям, делать их счастливыми — это меня привлекает даже больше, чем заработок.
В будущем Дженис планирует запустить свой бренд одежды — сначала на маркетплейсах, а потом и в формате офлайн. Говорит, что шла на конкурс красоты с обещанием самой себе: инвестировать деньги в мечту, если выиграет.
Главное правило жизни Дженис состоит в том, что не нужно бояться и ждать, — нужно делать, составлять план и выкладываться на полную мощь ради достижения своей цели.
— Нужно выходить из зоны комфорта, это расширяет мышление, ты сразу же понимаешь, что можешь гораздо больше — это мой главный посыл, — говорит Дженис Мапуле Муэ.
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