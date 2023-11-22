Страсти по Замбии: афросибирячка стала самой сексуальной женщиной Новосибирска — она считает себя русской

Полное имя красивой афросибирячки — Дженис Мапуле Айван Муэ, где Айван — отчество, а Муэ — фамилия. Второе имя — Мапуле — имеет для нее сакральное значение: Дженис не раскрывает его смысл, и так ее называют лишь самые близкие люди. Но неважно, полностью она представляется людям или называет лишь сокращенное имя — вау-эффект гарантирован.



— Я родилась и выросла в Сибири, никуда не переезжала. В детстве у меня была хорошая компания, никто не дразнил меня из-за внешности, наоборот — дети тянулись ко мне, у меня всегда было много друзей. По сей день я общаюсь с одноклассниками, у нас теплые взаимоотношения, — рассказывает Дженис. — Люди всегда проявляли ко мне интерес, не только в школе. У меня всегда много внимания, люди хотят знакомиться и общаться со мной, у меня позитивная энергетика.