«Талантливым нужен толчок»: Кологривый мечтает развивать кино в Сибири — на встрече с ним собралась толпа

Звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн» первым делом сказал, что очень ждал встречу с земляками, чтобы поделиться тем, что он придумал. Кологривый уверен, что в Сибири много талантливых людей, но реализовывать свои возможности не получается.