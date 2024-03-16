«Талантливым нужен толчок»: Кологривый мечтает развивать кино в Сибири — на встрече с ним собралась толпа

На автогрф-сессию с Никитой Кологривым в «Победе» на фестивале кино «Семейные традиции» (16+) собралась толпа новосибирцев. Актёр открыл мероприятие и выступил перед горожанами, похвалив сибиряков.
Звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн» первым делом сказал, что очень ждал встречу с земляками, чтобы поделиться тем, что он придумал. Кологривый уверен, что в Сибири много талантливых людей, но реализовывать свои возможности не получается.
— Я знаю много творческих людей, которым нужен шанс, толчок, чтобы их увидели. За последнее время в российском модном кино кроме преступности, других тем не возникало. После 2000-х появились боевики, начали драться в кино, стрелять, получается плохо, — отметил Никита Кологривый.
Актер считает, что российское кино должно быть другим, например, о местном быте. Никита Кологривый мечтает превратить Новосибирск в столицу кино, которая сможет конкурировать с Москвой. Он уже успел пообщаться со своими знакомыми, те согласились помогать даже бесплатно. Впрочем, знаменитый новосибирец рассказывал о своих планах еще год назад в интервью НГС.
— Если у меня получится, я жду каждого, кто захочет поучаствовать и помочь. Надо создавать наше сибирское большое конкурентное кино, — подвел итог актер.
Он похвалил сибиряков за надежность, сплоченность, по словам актера, многие хотят вести дела именно с жителями Сибири. Чуть позже началась автограф-сессия, чтобы побщаться и сфотографировать с Кологривым собралась толпа: места на бесплатный фестиваль кино закончились еще 11 марта. Актер сам записывал видеообращение к новосибирцам и приглашал прийти к нему на встречу.
Никита Кологривый прилетел в родной город вчера вечером, он съел шаурму, а после отдохнул в одном из баров. Во время пресс-подхода на фестивале знаменитый новосибирец встал в планку с «Сибирской Круэллой» Ольгой Платоновой.