Часть улицы обрушилась в центре Новосибирска из-за аварии на теплосети — движение закрыто, жителей отключают от теплоснабжения

В центре Новосибирска на улице Чаплыгина посреди проезжей части произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате провалился асфальт. Размеры ямы в настоящий момент достигают площади четыре на четыре метра. Сейчас кипяток заливает подвалы домов № 98 и 100. Также горячая вода заполняет котлован расположенной рядом стройки. Движение на участке улицы Чаплыгина полностью перекрыто.

— В наши окна идет пар, наши соседи успели эвакуировать свои авто. Но как будут выбираться из дома жители дома № 100, мы даже не представляем. У них единственный выезд — на Чаплыгина, — рассказала жительница дома № 98 на Чаплыгина Юлия.