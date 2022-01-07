Часть улицы обрушилась в центре Новосибирска из-за аварии на теплосети — движение закрыто, жителей отключают от теплоснабжения

В центре Новосибирска на улице Чаплыгина посреди проезжей части произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате провалился асфальт. Размеры ямы в настоящий момент достигают площади четыре на четыре метра. Сейчас кипяток заливает подвалы домов
— В наши окна идет пар, наши соседи успели эвакуировать свои авто. Но как будут выбираться из дома жители дома
На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
— Дыра в асфальте напротив дома 100 на Чаплыгина — из нее хлещет кипяток. Сейчас подогнали экскаватор СГК. Кипяток затекает в подвалы домов 98 и 100. В первом вообще жесткая ситуация, — сообщает с места наш коллега.
В Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили, что на участке прорвало трубопровод. Сейчас идет отключение домов от тепла, масштаб отключения смогут назвать позже.
— Сегодня возникло повреждение на магистральном трубопроводе по улице Чаплыгина. В настоящее время проводим отключение дефектного трубопровода и готовимся приступить к ремонтным работам. Также предпримем меры, чтобы сузить контур отключения жилых домов, — сообщила руководитель пресс-службы СГК Наталья Барсукова.
Рядом с поврежденным участком идет стройка: ГК «Расцветай» возводит клубный дом бизнес-класса Almond. В связи с этим жители предположили, что причиной происшествия стало подключение коммуникаций. Но в компании отрицают причастность к обвалу. Представитель застройщика уточнил, что стройка находится на начальном этапе и о подключении коммуникаций речь еще не идет.
— К повреждению данного участка асфальта компания «Расцветай» не имеет никакого отношения, — сообщили в пресс-службе ГК «Расцветай».
О том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство недалеко от театра «Глобус» на улице Чаплыгина, мы писали в феврале 2021 года. Новый дом построят на месте снесенного несколько лет назад дома-коммуны ЖАКТ «Пятилетка». Подробнее о проекте читайте в материале Лизы Пичугиной.
В октябре в Новосибирске обвалился асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Под землю ушли два автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги: красный «Ниссан» и серая «Тойота». На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов. Мы публиковали кадры спасательной операции.