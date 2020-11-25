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69 домов и новосибирский педуниверситет остались без тепла из-за аварии

Горячую воду обещают вернуть после 17 часов

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Воду отключили из-за ремонта на трубопроводе

Воду отключили из-за ремонта на трубопроводе

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В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе без отопления остались почти 70 домов

69 домов и 4 административных здания остались без отопления в Октябрьском районе Новосибирска. Причиной отключения стало устранение повреждения на трубопроводе.

— В 9 утра наша бригада приступила к работам на теплотрассе по улице Выборной в Октябрьском районе. Здесь потребовалось устранить повреждение трубопровода. В зоне отключения — 69 домов и 4 социальных объекта, — сообщили в пресс-службе СГК.

В компании уточнили, что планируют закончить работы к 17 часам.

Согласно карте отключений на муниципальном портале города, под отключения попали жилые дома на Выборной и Вилюйской, а также Новосибирский государственный педагогический университет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Воду отключили на Вилюйской и Выборной&nbsp;

Воду отключили на Вилюйской и Выборной 

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В ноябре прошлого года город потрясла другая серьезная авария — больше сорока домов Северо-Чемского жилмассива остались без отопления в первые морозы. Тогда из-за отключений закрыли школу и детский сад, а МЧС организовала пункты временного размещения для людей.

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СГКкоммунальная авария
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