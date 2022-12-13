151 дом остался без тепла в Новосибирске — СГК планирует всё починить сегодня

13 декабря в Новосибирске 151 дом остался без тепла из-за дефекта на теплосетях на правом берегу в Новосибирске. Из-за дефекта на улице Аэропорт без тепла осталось 110 жилых домов, из-за дефекта на Декабристов — 41 жилой дом. В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что работы выполнят до конца дня.
Ремонт на улице Аэропорт планируют завершить до 19:00, на улице Декабристов — до 22:00. В пресс-службе отметили, что работы идут по графику, все необходимые материалы и техника — в наличии.
— В настоящее время температура наружного воздуха -12 градусов. В ближайшие дни ожидается понижение температуры до -31 градуса. Приняли решение устранить дефекты до похолодания, чтобы избежать заметного понижения температуры в домах и проблем при запуске отопления в жилом фонде, — сообщили в пресс-службе компании.
Жители микрорайона «Башня» живут без отопления целую неделю, по словам людей, причиной стала ликвидация коммунальной аварии.