В квартирах +7, в подъездах сталагмиты: микрорайон в Новосибирске неделю живет без тепла — попытки его дать приводят к новым ЧП

Жители микрорайона «Башня», известного первыми в Новосибирске хрущевками, пожаловались на то, что живут без отопления уже целую неделю. Причиной, по словам людей, стала не коммунальная авария 5 декабря, а последствия ее ликвидации: первая же попытка дать в домах тепло закончилась настоящим наводнением на чердаках и в подвалах старых домов. Журналисты NGS.RU побывали в гостях у замерзающих новосибирцев и узнали, сколько градусов показывают термометры в их домах, где до сих пор течет с потолков, и что думают об обстановке на «Башне» представители СГК и управляющей компании.
Замерзшие в хрущевках
— Только, пожалуйста, не раздевайтесь и не разувайтесь! — приветствует гостей Елена Прудникова. — Пол мы легко помоем, швабра есть, а вот согреться вам потом непросто будет.
Вместе с супругом Михаилом Кремером она живет в пятиэтажной хрущевке по адресу Ватутина, 33 — как и многие другие, этот дом остался без тепла после аварии на теплотрассе 5 декабря. Спустя неделю после коммунального ЧП уютнее в квартире у них не стало.
— Я сделал недавно пластиковые окна, — смеется Михаил Абрамович, демонстрируя новшество. — Предусмотрел даже на тот случай, если на улице будет очень тепло вот такую индивидуальную форточку. Но этой зимой использовать ее буду вряд ли.
Куда актуальнее другая инженерная задумка: старые шерстяные одеяла и подушки на подоконнике. Правда эффект от такого утепления скорее психологический: температура воздуха в комнате едва дотягивает до +7 градусов.
— Китайское старое теплое белье с начесом, халат теплый, стыдно сказать, кальсоны и тапки из искусственного меха, — со смехом описывает свой наряд Елена Павловна. — И вот на голове косынка, потому что даже голова мерзнет.
Ее муж демонстрирует старую меховую жилетку: супруга хотела выбросить страшненькую, но отменно теплую вещь, но он отстоял. Как оказалось, не зря.
Холодная граница проходит по коридору просторной квартиры. Двери в комнаты плотно закрыты. Те, что открываются направо от коридора — чтобы не выпустить драгоценное тепло. По левую руку — чтобы не впустить в дом мороз.
По словам супругов, в управляющей компании о проблеме знают, но решать ее не спешат:
— Приходили два человека, предъявили удостоверения и сказали, что они из управляющей компании. Посмотрели градусник, пощупали стояки… Я говорю, и как дальше? — иронизирует хозяйка. — «Дальше будем думать, что делать с вашими домами». 8 декабря они у нас были.
Что случилось со старыми трубами
Проблемы с «половинчатым» отоплением — следствие локальной коммунальной аварии, которая случилась, едва коммунальщики устранили последствия большого ЧП 5 декабря 2022 года, вернее, попыток вернуть в остывающие дома тепло.
Первые 12 часов, вспоминает житель дома
Вместе с женой Светланой и маленькой дочкой мужчина живет в соседнем от Михаила Кремера подъезде, в квартире необычной «полуторной» планировки на пятом этаже. Дмитрий — старший по дому, и, помимо отключенного тепла, большой проблемой для него стали нервничающие соседи, которых мужчине приходилось успокаивать.
Чем сильнее остывал дом на Ватутина, тем больше сил приходилось тратить Хорошиловым: двери в детскую и кухню плотно закрыли, чтобы добиться приемлемых условий хотя бы в маленьких помещениях. Впервые тепло пообещали дать еще утром 6 декабря, однако получилось это сделать у коммунальщиков далеко не с первого раза.
— Мне сказали, что мы [работники управляющей компании] сидим наготове и ждем. Вот-вот нам дадут параметры сетей, и мы бежим вам поднимать задвижки, — рассказывает Дмитрий. — А параметры сети никто не дает: 3 часа, 5 часов, параметров сети нет. И непонятно почему: СГК к тому моменту уже отчитались, что теплоноситель пошел.
Задвижки открыли лишь вечером
— Там кипятка было по щиколотку, — вспоминает Светлана Хорошилова.
— Вызвали аварийку вместе с ребятами, которые в подвале арендаторы, — подхватывает Дмитрий. — <…> Пришли сантехники, сказали: «Тут нужна сварка», —ми всё до утра перекрыли.
По словам супругов, утром ветхую трубу заварили и вновь попытались подать в трубы теплоноситель — что привело только к новому порыву: вода в трубах уже замерзла в лед.
Тем временем температура в квартирах опустилась ниже отметки в 15 градусов, а заболевшая дочка Хорошиловых едва не попала в больницу — условия дома были далеки от комфортных для трехлетнего ребенка. Сотрудники УК, похоже, торопились запустить отопления в дома не меньше, чем сами жильцы — и в четверг, 8 декабря, они предприняли третью попытку согреть возмущенных новосибирцев. Закончилось это — как в сказке — настоящей катастрофой.
Потопы на чердаках и сталагмиты в подвалах
Старший по дому сам показал сантехнику проблемное место в подвале и проводил его на чердак, отогревать коммуникации теплой водой — вышло далеко не со всеми трубами, но теплоноситель в них всё же подали. Дмитрий понадеялся, что ничего страшного не произойдет, и твердый лед превратился в полужидкую кашу.
Но в два часа ночи к Хорошиловым постучался сосед, у которого натяжной потолок превратился в огромный шарик, заполненный водой.
— Мы до 6 утра с тазиками, со шлангами бегали, — вспоминает Светлана. — Там, наверно, литров по 200 с каждого потолка повытекло. <…>
Но несмотря на все усилия, досталось даже соседу снизу: к нему по кухонному стояку просочилось некоторое количество воды.
Сегодня Хорошиловым о потопе напоминает стойкий запах отсыревшей штукатурки в детской, свежие латки на потолке да десятки жутковатых фото и видео. Многим другим жителям микрорайона «Башня» повезло куда меньше.
Ледяной сталагмит вырос в подвале на месте прорыва старой трубы. Утром, говорят местные жители, приходил сантехник и сбил часть наледи. Но помогло это не сильно. Если подойти и присмотреться поближе (а мы это сделали), становится понятно: из прорванной трубы до сих пор понемногу сочится вода, по капле замерзая на колонне.
Там, где прорыв произошел на чердаке, капает с потолка.
— Квартира угловая, выходит на север, от окон сквозит. Так что сплю в двух куртках, под одеялом, — сетует Татьяна из дома
Тепло в квартире у женщины появилось пару дней назад, но как у Михаила Абрамовича и Елены Павловны, лишь наполовину.
— Возле балкона батарею почему-то включили частично, — смеется продрогшая женщина. — На кухне [батарея] — не работает, зато в ванной — стояк просто обжигает.
Кто виноват?
В пресс-службе СГК NGS.RU заявили, что тепло в квартиры домов микрорайона «Башня» подали еще накануне утром, и частично, но работающие батареи — лучшее этому подтверждение:
— Согласно приборам учета, теплоснабжение дома идет нормально, — уточнили в пресс-службе компании. — Со слов УК, в доме еще остаются неработающие стояки. Трубопровод включили в работу в воскресенье, 11 декабря в 7:20 утра, идет прогрев теплосети.
В СГК добавили также добавили, что жители могут столкнуться и с другими последствиями потопов:
— Временно могут быть пониженные параметры горячего и холодного водоснабжения. Это связано с просушкой ЦТП оборудования после парения, — заявили энергетики.
Дозвониться до управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» журналистам NGS.RU не удалось: мы отправили коммунальщикам запрос, чтобы узнать, как они планируют нагреть батареи домов микрорайона «Башня» и известны ли им хотя бы приблизительные сроки, в которые проблема будет решена.
Тем временем новосибирцев ждет кратковременное потепление, которое сменится еще более жестокими морозами. В области похолодает до -37, в городе тоже будет морозно.