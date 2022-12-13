В квартирах +7, в подъездах сталагмиты: микрорайон в Новосибирске неделю живет без тепла — попытки его дать приводят к новым ЧП

Замерзшие в хрущевках

— Только, пожалуйста, не раздевайтесь и не разувайтесь! — приветствует гостей Елена Прудникова. — Пол мы легко помоем, швабра есть, а вот согреться вам потом непросто будет.



Вместе с супругом Михаилом Кремером она живет в пятиэтажной хрущевке по адресу Ватутина, 33 — как и многие другие, этот дом остался без тепла после аварии на теплотрассе 5 декабря. Спустя неделю после коммунального ЧП уютнее в квартире у них не стало.



— Я сделал недавно пластиковые окна, — смеется Михаил Абрамович, демонстрируя новшество. — Предусмотрел даже на тот случай, если на улице будет очень тепло вот такую индивидуальную форточку. Но этой зимой использовать ее буду вряд ли.

