СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.77
eur 66.27
Тема дняВыплаты на детей
Все новости
Все новости

В квартирах +7, в подъездах сталагмиты: микрорайон в Новосибирске неделю живет без тепла — попытки его дать приводят к новым ЧП

После порыва на теплотрассе старые трубы начали лопаться уже в самих домах

3 611

Старые одеяла и подушки на окнах — новая реальность жителей микрорайона

Поделиться

Жители микрорайона «Башня», известного первыми в Новосибирске хрущевками, пожаловались на то, что живут без отопления уже целую неделю. Причиной, по словам людей, стала не коммунальная авария 5 декабря, а последствия ее ликвидации: первая же попытка дать в домах тепло закончилась настоящим наводнением на чердаках и в подвалах старых домов. Журналисты NGS.RU побывали в гостях у замерзающих новосибирцев и узнали, сколько градусов показывают термометры в их домах, где до сих пор течет с потолков, и что думают об обстановке на «Башне» представители СГК и управляющей компании.

Замерзшие в хрущевках

— Только, пожалуйста, не раздевайтесь и не разувайтесь! — приветствует гостей Елена Прудникова. — Пол мы легко помоем, швабра есть, а вот согреться вам потом непросто будет.

Вместе с супругом Михаилом Кремером она живет в пятиэтажной хрущевке по адресу Ватутина, 33 — как и многие другие, этот дом остался без тепла после аварии на теплотрассе 5 декабря. Спустя неделю после коммунального ЧП уютнее в квартире у них не стало.

— Я сделал недавно пластиковые окна, — смеется Михаил Абрамович, демонстрируя новшество. — Предусмотрел даже на тот случай, если на улице будет очень тепло вот такую индивидуальную форточку. Но этой зимой использовать ее буду вряд ли.

На градуснике +7. Жить в комнате невозможно, и хозяева квартиры открывают ее только для журналистов

На градуснике +7. Жить в комнате невозможно, и хозяева квартиры открывают ее только для журналистов

Поделиться

Куда актуальнее другая инженерная задумка: старые шерстяные одеяла и подушки на подоконнике. Правда эффект от такого утепления скорее психологический: температура воздуха в комнате едва дотягивает до +7 градусов.

— Китайское старое теплое белье с начесом, халат теплый, стыдно сказать, кальсоны и тапки из искусственного меха, — со смехом описывает свой наряд Елена Павловна. — И вот на голове косынка, потому что даже голова мерзнет.

Ее муж демонстрирует старую меховую жилетку: супруга хотела выбросить страшненькую, но отменно теплую вещь, но он отстоял. Как оказалось, не зря.

«Муж говорит, что я так одеваюсь, что утратила женский облик», — шутит Елена Павловна. В это время Михаил Абрамович позирует в меховом жилете: в леденящем холоде вопросы красоты и моды уходят на второй план

«Муж говорит, что я так одеваюсь, что утратила женский облик», — шутит Елена Павловна. В это время Михаил Абрамович позирует в меховом жилете: в леденящем холоде вопросы красоты и моды уходят на второй план

Поделиться

Холодная граница проходит по коридору просторной квартиры. Двери в комнаты плотно закрыты. Те, что открываются направо от коридора — чтобы не выпустить драгоценное тепло. По левую руку — чтобы не впустить в дом мороз.

По словам супругов, в управляющей компании о проблеме знают, но решать ее не спешат:

— Приходили два человека, предъявили удостоверения и сказали, что они из управляющей компании. Посмотрели градусник, пощупали стояки… Я говорю, и как дальше? — иронизирует хозяйка. — «Дальше будем думать, что делать с вашими домами». 8 декабря они у нас были.

Порыв на теплотрассе СГК устранили, но теплее после этого в домах жителей микрорайона не стало

Порыв на теплотрассе СГК устранили, но теплее после этого в домах жителей микрорайона не стало

Поделиться

Что случилось со старыми трубами

Проблемы с «половинчатым» отоплением — следствие локальной коммунальной аварии, которая случилась, едва коммунальщики устранили последствия большого ЧП 5 декабря 2022 года, вернее, попыток вернуть в остывающие дома тепло.

Первые 12 часов, вспоминает житель дома № 33 по Ватутина Дмитрий Хорошилов, холод можно было терпеть: он включил масляный обогреватель, похожим образом поступили и его соседи, и все они вместе ждали, пока батареи снова нагреются.

Вместе с женой Светланой и маленькой дочкой мужчина живет в соседнем от Михаила Кремера подъезде, в квартире необычной «полуторной» планировки на пятом этаже. Дмитрий — старший по дому, и, помимо отключенного тепла, большой проблемой для него стали нервничающие соседи, которых мужчине приходилось успокаивать.

Сегодня дома у Хорошиловых тепло — но так повезло далеко не всем их соседям

Сегодня дома у Хорошиловых тепло — но так повезло далеко не всем их соседям

Поделиться

Чем сильнее остывал дом на Ватутина, тем больше сил приходилось тратить Хорошиловым: двери в детскую и кухню плотно закрыли, чтобы добиться приемлемых условий хотя бы в маленьких помещениях. Впервые тепло пообещали дать еще утром 6 декабря, однако получилось это сделать у коммунальщиков далеко не с первого раза.

— Мне сказали, что мы [работники управляющей компании] сидим наготове и ждем. Вот-вот нам дадут параметры сетей, и мы бежим вам поднимать задвижки, — рассказывает Дмитрий. — А параметры сети никто не дает: 3 часа, 5 часов, параметров сети нет. И непонятно почему: СГК к тому моменту уже отчитались, что теплоноситель пошел.

Задвижки открыли лишь вечером 7-го числа — но вместо глобального потепления в квартирах в 33-м доме случилось наводнение в подвале.

— Там кипятка было по щиколотку, — вспоминает Светлана Хорошилова.

— Вызвали аварийку вместе с ребятами, которые в подвале арендаторы, — подхватывает Дмитрий. — <…> Пришли сантехники, сказали: «Тут нужна сварка», —ми всё до утра перекрыли.

Среди пострадавших от первого потопа оказались и арендующие подвальное помещение коммерсанты

Среди пострадавших от первого потопа оказались и арендующие подвальное помещение коммерсанты

Поделиться

По словам супругов, утром ветхую трубу заварили и вновь попытались подать в трубы теплоноситель — что привело только к новому порыву: вода в трубах уже замерзла в лед.

Тем временем температура в квартирах опустилась ниже отметки в 15 градусов, а заболевшая дочка Хорошиловых едва не попала в больницу — условия дома были далеки от комфортных для трехлетнего ребенка. Сотрудники УК, похоже, торопились запустить отопления в дома не меньше, чем сами жильцы — и в четверг, 8 декабря, они предприняли третью попытку согреть возмущенных новосибирцев. Закончилось это — как в сказке — настоящей катастрофой.

Потопы на чердаках и сталагмиты в подвалах

Старший по дому сам показал сантехнику проблемное место в подвале и проводил его на чердак, отогревать коммуникации теплой водой — вышло далеко не со всеми трубами, но теплоноситель в них всё же подали. Дмитрий понадеялся, что ничего страшного не произойдет, и твердый лед превратился в полужидкую кашу.

Но в два часа ночи к Хорошиловым постучался сосед, у которого натяжной потолок превратился в огромный шарик, заполненный водой.

Соседей Дмитрия спас натяжной потолок: без него квартире в буквальном смысле пришел бы конец

Соседей Дмитрия спас натяжной потолок: без него квартире в буквальном смысле пришел бы конец

Поделиться

— Мы до 6 утра с тазиками, со шлангами бегали, — вспоминает Светлана. — Там, наверно, литров по 200 с каждого потолка повытекло. <…>

Но несмотря на все усилия, досталось даже соседу снизу: к нему по кухонному стояку просочилось некоторое количество воды.

Сегодня Хорошиловым о потопе напоминает стойкий запах отсыревшей штукатурки в детской, свежие латки на потолке да десятки жутковатых фото и видео. Многим другим жителям микрорайона «Башня» повезло куда меньше.

Эта сомнительная «достопримечательность» украшает подвал дома по адресу Новогодняя, 19

Эта сомнительная «достопримечательность» украшает подвал дома по адресу Новогодняя, 19

Поделиться

Ледяной сталагмит вырос в подвале на месте прорыва старой трубы. Утром, говорят местные жители, приходил сантехник и сбил часть наледи. Но помогло это не сильно. Если подойти и присмотреться поближе (а мы это сделали), становится понятно: из прорванной трубы до сих пор понемногу сочится вода, по капле замерзая на колонне.

Там, где прорыв произошел на чердаке, капает с потолка.

На Маркса, 12/1 на чердаке обрушилась штукатурка

На Маркса, 12/1 на чердаке обрушилась штукатурка

Поделиться

— Квартира угловая, выходит на север, от окон сквозит. Так что сплю в двух куртках, под одеялом, — сетует Татьяна из дома № 12/1 по проспекту Карла Маркса.

Тепло в квартире у женщины появилось пару дней назад, но как у Михаила Абрамовича и Елены Павловны, лишь наполовину.

— Возле балкона батарею почему-то включили частично, — смеется продрогшая женщина. — На кухне [батарея] — не работает, зато в ванной — стояк просто обжигает.

Замерзший цветок на обледенелом окне — картина, привычная едва ли не всем жителям «Башни»

Замерзший цветок на обледенелом окне — картина, привычная едва ли не всем жителям «Башни»

Поделиться

Кто виноват?

В пресс-службе СГК NGS.RU заявили, что тепло в квартиры домов микрорайона «Башня» подали еще накануне утром, и частично, но работающие батареи — лучшее этому подтверждение:

— Согласно приборам учета, теплоснабжение дома идет нормально, — уточнили в пресс-службе компании. — Со слов УК, в доме еще остаются неработающие стояки. Трубопровод включили в работу в воскресенье, 11 декабря в 7:20 утра, идет прогрев теплосети.

В СГК добавили также добавили, что жители могут столкнуться и с другими последствиями потопов:

— Временно могут быть пониженные параметры горячего и холодного водоснабжения. Это связано с просушкой ЦТП оборудования после парения, — заявили энергетики.

Некоторые колодцы еще парят — но это, уверены местные жители, может быть, и нормально

Некоторые колодцы еще парят — но это, уверены местные жители, может быть, и нормально

Поделиться

Дозвониться до управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» журналистам NGS.RU не удалось: мы отправили коммунальщикам запрос, чтобы узнать, как они планируют нагреть батареи домов микрорайона «Башня» и известны ли им хотя бы приблизительные сроки, в которые проблема будет решена.

Белесые следы над обледенелыми окнами — зримое свидетельство былых прорывов. Когда будут ликвидированы их последствия, непонятно

Белесые следы над обледенелыми окнами — зримое свидетельство былых прорывов. Когда будут ликвидированы их последствия, непонятно

Поделиться

Тем временем новосибирцев ждет кратковременное потепление, которое сменится еще более жестокими морозами. В области похолодает до -37, в городе тоже будет морозно.

По теме

Коммунальная аварияОтключение теплаПотопМикрорайон башня
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter