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«По области до -37 градусов»: морозы подступают к Новосибирску — как сильно опустится температура

В ночь на 13 декабря выпадет много снега и будут метели

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В городе будет сильный ветер и метели

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В Новосибирск и в область идут морозы. Во вторник температура еще будет держаться до -20 градусов, но в среду начнет резко падать и опустится до -32 градусов в городе и до -34 в области. В четверг в регионе местами может быть -37 градусов.

— Завтра будет проходить ныряющий циклон с районов Тобольска. Очень быстрая скорость его смещения. Накроет нас ночью. Осадки усилятся. Поэтому ночью должен более интенсивный снег пройти. Днем постепенно будет уменьшаться его интенсивность. К утру немножко повышается фон. Температура в течение дня будет понижаться. И заходит холодное ядро в тыловую часть. Резкие колебания температуры так и будут продолжаться, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Во вторник, 13 декабря, ночью ожидаем снег, днем небольшой, местами умеренный, местами метели. В ночные часы ожидается -16... -18 градусов с повышением к утру до -10... -12 градусов. Днем обещают -9... -11 градусов с понижением к вечеру до -16... -18 градусов. Ветер ночью юго-западного, днем северо-западного направления 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В среду, 14 декабря, ночью сохранится местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В ночные часы температура понизится. Ожидается похолодание до -20... -29 градусов, в пригороде -30... -32 градусов. Днем -24... -26 ветер северо-восточного направления, 2–7 м/с.

В четверг, 15 декабря, сохранится погода без осадков, будет понижаться фон ночных температур до -29... -31 градуса, в пригороде -32... -34 градусов. Днем ожидается -22... -24 градуса. Ветер будет переменного направления 2–7 м/с.

Корреспонденты НГС изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в декабре, а также в новогоднюю ночь.

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