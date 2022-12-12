«По области до -37 градусов»: морозы подступают к Новосибирску — как сильно опустится температура

В Новосибирск и в область идут морозы. Во вторник температура еще будет держаться до -20 градусов, но в среду начнет резко падать и опустится до -32 градусов в городе и до -34 в области. В четверг в регионе местами может быть -37 градусов.
— Завтра будет проходить ныряющий циклон с районов Тобольска. Очень быстрая скорость его смещения. Накроет нас ночью. Осадки усилятся. Поэтому ночью должен более интенсивный снег пройти. Днем постепенно будет уменьшаться его интенсивность. К утру немножко повышается фон. Температура в течение дня будет понижаться. И заходит холодное ядро в тыловую часть. Резкие колебания температуры так и будут продолжаться, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Во вторник, 13 декабря, ночью ожидаем снег, днем небольшой, местами умеренный, местами метели. В ночные часы ожидается
В среду, 14 декабря, ночью сохранится местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В ночные часы температура понизится. Ожидается похолодание до
В четверг, 15 декабря, сохранится погода без осадков, будет понижаться фон ночных температур до
Корреспонденты НГС изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в декабре, а также в новогоднюю ночь.