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От +1 до -33 градусов: каким будет декабрь в Новосибирске — прогноз популярных сервисов

Горожанам придется нелегко: погода преподнесет сюрпризы

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В декабре погода будет очень переменчива

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В Новосибирск пришла календарная зима, вместе с ней город ждут продолжающиеся морозы, снегопады и временное потепление. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в декабре, а также в новогоднюю ночь.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» начало декабря будет морозным, но начиная с 6 декабря в город надолго придут снегопады, а вместе с ними и потепление. В среднем в первой половине месяца днем ожидается около -16 градусов, ночью — в пределах -15... -17 градусов. Вторая половина месяца ожидается более теплой. 31 декабря днем будет -12 градусов, а ночью — около -11 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает снежный декабрь

«Яндекс.Погода» обещает снежный декабрь

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Gismeteo обещает очень теплый декабрь. 15 декабря днем температура может подняться до +1 градуса — ожидается мокрый снег. В целом месяц будет пасмурным. Самым холодным станет 26 декабря: ночью ожидается -30 градусов, а днем — -26 градусов. Сервис обещает всего два ясных дня. В новогоднюю ночь ожидается похолодание до -18 градусов.

В целом месяц будет пасмурным

В целом месяц будет пасмурным

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Сайт «Метеовести», который публикует данные от центра «Фобос», спешит расстроить новосибирцев. Он обещает очень морозный месяц, при этом погода будет очень изменчива. Перепады днем в первой половине декабря будут от -15 до -18 градусов, ночью — -13... -22 градуса. Во второй половине месяца вернутся ночные морозы до -33 градусов. 31 декабря ожидается днем -12 градусов, ночью — -16 градусов.

В первой половине месяца ожидаются три ясных дня

В первой половине месяца ожидаются три ясных дня

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Во второй половине месяца вернутся ночные морозы

Во второй половине месяца вернутся ночные морозы

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В Новосибирске морозы в -31 градус в этом году ударили слишком рано — синоптики назвали такое резкое и затяжное похолодание в ноябре аномальным.

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