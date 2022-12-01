От +1 до -33 градусов: каким будет декабрь в Новосибирске — прогноз популярных сервисов

В Новосибирск пришла календарная зима, вместе с ней город ждут продолжающиеся морозы, снегопады и временное потепление. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в декабре, а также в новогоднюю ночь.
По данным сервиса «Яндекс.Погода» начало декабря будет морозным, но начиная с 6 декабря в город надолго придут снегопады, а вместе с ними и потепление. В среднем в первой половине месяца днем ожидается около -16 градусов, ночью — в пределах
Gismeteo обещает очень теплый декабрь. 15 декабря днем температура может подняться до +1 градуса — ожидается мокрый снег. В целом месяц будет пасмурным. Самым холодным станет
Сайт «Метеовести», который публикует данные от центра «Фобос», спешит расстроить новосибирцев. Он обещает очень морозный месяц, при этом погода будет очень изменчива. Перепады днем в первой половине декабря будут от -15 до -18 градусов, ночью —
В Новосибирске морозы в -31 градус в этом году ударили слишком рано — синоптики назвали такое резкое и затяжное похолодание в ноябре аномальным.