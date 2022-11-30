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Ожидали теплый ноябрь: почему Новосибирск так рано накрыли аномальные морозы — когда было холоднее

Тяжелее всего было горожанам в 1960 году

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Мощный антициклон пришел в Новосибирск в конце ноября

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В Новосибирске морозы в -31 градус в этом году ударили слишком рано — синоптики назвали такое резкое и затяжное похолодание аномальным. Специалисты ожидали теплый ноябрь, но всё изменил мощный антициклон.

Днем температура в городе в конце ноября опускалась до -31 градуса, а в области — и до -42 градусов и ниже.

— Бывают морозы в ноябре, но они обычно кратковременного характера. Не такие затяжные и резкие. Произошел резкий перепад в этом году, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Ноябрь предварительно мы давали теплый, и были все указания на это. Но такое понижение обычно всегда происходит в самом конце месяца. Но в этом году установился мощный антициклон — обычно это декабрьские — январские процессы. Можно сказать, что это аномалия в этом году.

По данным сервиса «Погода и климат», который отслеживает динамику показателей, самым холодным днем в ноябре в Новосибирске было 19 ноября 1960 года — тогда термометры показывали -39,6 градуса. В 1987 году было чуть теплее — 24 ноября было -39 градусов.

По среднемесячным показателям самый холодный ноябрь был в 1952 году с -20,1 градуса за месяц, а самый теплый — в 2013 году. Тогда среднемесячная температура составила -0,3 градуса.

В Новосибирске уже постепенно теплеет — к концу недели ситуация изменится. Уже в четверг, 1 декабря, днем ожидается -18... -20 градусов.

Ноябрьские морозы для многих стали неожиданностью, а для теплоснабжения Новосибирска — серьезным испытанием. Мы составили карту замерзающих домов и узнали у экспертов, почему в квартирах холодно.

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