Ожидали теплый ноябрь: почему Новосибирск так рано накрыли аномальные морозы — когда было холоднее

Днем температура в городе в конце ноября опускалась до -31 градуса, а в области — и до -42 градусов и ниже.



— Бывают морозы в ноябре, но они обычно кратковременного характера. Не такие затяжные и резкие. Произошел резкий перепад в этом году, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Ноябрь предварительно мы давали теплый, и были все указания на это. Но такое понижение обычно всегда происходит в самом конце месяца. Но в этом году установился мощный антициклон — обычно это декабрьские — январские процессы. Можно сказать, что это аномалия в этом году.

