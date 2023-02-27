Приехал на помощь и застрял: экскаватор провалился в яму во время коммунальной аварии под Новосибирском

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу администрации Бердска с просьбой прокомментировать коммунальную аварию и инцидент с экскаватором. В УК «Сибирский стандарт», которая отвечает за дом на Лунной, 25 , объяснили, что аварию устраняет МУП «КБУ». В городе от воды отключили 28 домов.



На выходных в Новосибирске на пресечении улиц Толстого и Сакко и Ванцетти провалился асфальт. Вместо ровной дороги образовались большие ямы, из-за которых повредили четыре автомобиля.