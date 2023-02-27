Приехал на помощь и застрял: экскаватор провалился в яму во время коммунальной аварии под Новосибирском

В Бердске у дома на Лунной, 25 экскаватор провалился в яму, которая появилась из-за коммунальной аварии.
По информации издания «Свидетель», инцидент с экскаватором произошел сегодня,
Чтобы устранить последствия аварии, перед домом расчистили снег на месте прорыва. Экскаватор, по данным «Свидетеля», провалился в яму, из которой шел исток канализационных вод. Водитель машины не пострадал. Сейчас на месте работают несколько автокранов, которые пытаются вытащить экскаватор. Въезд во двор заблокирован.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу администрации Бердска с просьбой прокомментировать коммунальную аварию и инцидент с экскаватором. В УК «Сибирский стандарт», которая отвечает за дом на
На выходных в Новосибирске на пресечении улиц Толстого и Сакко и Ванцетти провалился асфальт. Вместо ровной дороги образовались большие ямы, из-за которых повредили четыре автомобиля.