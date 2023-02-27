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Приехал на помощь и застрял: экскаватор провалился в яму во время коммунальной аварии под Новосибирском

В зоне аварии от воды отключены почти три десятка домов

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Для того чтобы убрать экскаватор, на место приехали краны

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В Бердске у дома на Лунной, 25 экскаватор провалился в яму, которая появилась из-за коммунальной аварии.

По информации издания «Свидетель», инцидент с экскаватором произошел сегодня, 27 февраля: он приехал ликвидировать аварию, которая произошла вчера вечером. В зоне происшествия дома отключили от горячей и холодной воды.

Чтобы устранить последствия аварии, перед домом расчистили снег на месте прорыва. Экскаватор, по данным «Свидетеля», провалился в яму, из которой шел исток канализационных вод. Водитель машины не пострадал. Сейчас на месте работают несколько автокранов, которые пытаются вытащить экскаватор. Въезд во двор заблокирован.

Экскаватор приехал устранять коммунальную аварию

Экскаватор приехал устранять коммунальную аварию

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Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу администрации Бердска с просьбой прокомментировать коммунальную аварию и инцидент с экскаватором. В УК «Сибирский стандарт», которая отвечает за дом на Лунной, 25, объяснили, что аварию устраняет МУП «КБУ». В городе от воды отключили 28 домов.

На выходных в Новосибирске на пресечении улиц Толстого и Сакко и Ванцетти провалился асфальт. Вместо ровной дороги образовались большие ямы, из-за которых повредили четыре автомобиля.

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БердскДТПКоммунальная аварияЭкскаватор
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