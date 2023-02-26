«Провалы не соответствуют ГОСТу»: в Новосибирске повредили несколько машин из-за ям на дороге

В Новосибирске на пресечении улиц Толстого и Сакко и Ванцетти провалился асфальт. Вместо ровной дороги образовались большие ямы, из-за которых повредили четыре автомобиля.
Информация об опасном участке дороги появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, он попал в ДТП вечером
— Данные провалы были незаметны для водителей. Сотрудниками ДПС было зафиксировано
Также он отметил, что спустя день на этом месте установили знаки объезда. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о качестве ремонта дороги в месте ДТП.
Недавно журналиста НГС проехал по дорогам Новосибирска, чтобы посмотреть на голый асфальт после зимы. Очистившиеся дороги показали и первые сезонные разрушения, которые всегда образуются при переходе температур через ноль и обратно.