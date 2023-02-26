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Тема дняПовредили машины из-за провалившегося асфальта
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«Провалы не соответствуют ГОСТу»: в Новосибирске повредили несколько машин из-за ям на дороге

По словам пострадавших, на дороге, где произошло ДТП, нет освещения

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В ДТП попали четыре автомобилиста

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В Новосибирске на пресечении улиц Толстого и Сакко и Ванцетти провалился асфальт. Вместо ровной дороги образовались большие ямы, из-за которых повредили четыре автомобиля.

Информация об опасном участке дороги появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, он попал в ДТП вечером 24 февраля вместе с ним из-за провалов пострадали еще три водителя. По его словам, освещения на этом участке нет, также не было предупреждающих знаков и ограждений.

— Данные провалы были незаметны для водителей. Сотрудниками ДПС было зафиксировано 4 ДТП с замерами провалов, которые не соответствуют ГОСТу, — отметил автор поста.

Также он отметил, что спустя день на этом месте установили знаки объезда. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о качестве ремонта дороги в месте ДТП.

Недавно журналиста НГС проехал по дорогам Новосибирска, чтобы посмотреть на голый асфальт после зимы. Очистившиеся дороги показали и первые сезонные разрушения, которые всегда образуются при переходе температур через ноль и обратно.

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