Дороги для машин вымерзли до сухого асфальта и показали первые ямы

В Новосибирске после резкого потепления тротуары для пешеходов покрылись опасным льдом, а вот автомобильные дороги высохли до самого голого асфальта. Так, например, выглядит Ипподромская магистраль, где льда и слякоти нет на всех трех полосах (на фото выше).