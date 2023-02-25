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Дороги для машин вымерзли до сухого асфальта и показали первые ямы

В Новосибирске стали видны первые сезонные разрушения на дорогах

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На Ипподромской видны трещины

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В Новосибирске после резкого потепления тротуары для пешеходов покрылись опасным льдом, а вот автомобильные дороги высохли до самого голого асфальта. Так, например, выглядит Ипподромская магистраль, где льда и слякоти нет на всех трех полосах (на фото выше).

Состояние улицы Гоголя

Состояние улицы Гоголя

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Причина такого явления в том, что при отсутствии осадков на улицах с интенсивным движением машины быстро растапливают остатки снега, после чего при отрицательной температуре вода вымерзает.

Состояние улицы Богдана Хмельницкого

Состояние улицы Богдана Хмельницкого

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На улицах с менее интенсивным движением можно увидеть небольшую сырость, как, например, на Богдана Хмельницкого.

3 полосы на Красном проспекте

3 полосы на Красном проспекте

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На Красном проспекте правая полоса является выделенной, она предназначена для автобусов — на показательном фото мы видим, что эта полоса не такая сухая, как средняя и левая, поскольку автобусов ходит меньше, чем легковых авто.

Сырые дороги на окраинах

Сырые дороги на окраинах

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На окраинах, в спальных микрорайонах можно встретить сырые дороги со слякотью, там же посыпают каменной крошкой, чего в центре Новосибирска не делают, поскольку используют «Бионорд».

Очистившиеся дороги показали и первые сезонные разрушения, которые всегда образуются при переходе температур через ноль и обратно. Пока эти разрушения не такие масштабные, но процесс ускорится с повышением температуры.

Ночью 25 февраля резко похолодало и, по прогнозам, в ближайшие дни намного теплее не станет.

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